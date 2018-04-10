Леонид Засухин

основатель сети «Копирка»

Фото на документы

В 2003 году я был студентом четвертого курса академии ФСБ. В финансовом плане ситуация была неблагоприятная, и я решил подзаработать. Абсолютно случайно выбор пал на фото на документы. В то время на запуск такого бизнеса нужно было около 5 тысяч долларов. У меня были какие-то свои деньги, еще я занял, чем-то помогли родители. По сусекам наскреб. Изначально мне помогала моя девушка, но потом мы расстались, и дальше за все я отвечал сам.

Открыл свой небольшой фотобизнес около кассовой зоны в торговом центре у метро «Пионерская». Искал удачное место, чтобы была хоть какая-то рентабельность. В то время фотобизнес неплохо себя чувствовал, потому что еще не утратил своей популярности: люди с охотой приходили и заказывали фотографии. А вот полиграфии еще не было. Вдобавок к фото я предлагал ламинирование и кое-какие мелкие услуги.

Место оказалось удачным: месяца через три точка стала прибыльной. В то время, наверное, любой бизнес было легче открывать. Не было жесткой конкуренции, уже на начальной стадии можно было вполне себя окупать. Сейчас же как? Бизнес требует больших вложений, а люди сразу требуют качество.