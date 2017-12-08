The Village выделил самые яркие бизнес-тренды и явления, которые активнее всего обсуждались в этом году. К каждому их них мы подобрали материалы, помогающие разобраться, что это такое и как скажется на жизни горожан.

Криптовалюта

Об ICO, биткоинах, эфирах и блокчейне узнали, кажется, все — от школьников до пенсионеров. И пока одни называют криптовалюты мыльным пузырем, указывая на их неясный правовой статус, другие скупают видеокарты для создания домашней фермы и приобретают криптокотов за десятки тысяч долларов. Курс самой известной криптовалюты рвется в небеса благодаря все большему количеству желающих ухватить тренд. Недавно цена биткоина перевалила за 10 тысяч долларов — возможно, это еще не предел.

Что почитать о криптовалютах

Стоит ли сейчас покупать биткоины

Как купить биткоины

Как зарабатывать на биткоинах и эфире

Искусственный интеллект

Неконтролируемое развитие искусственного интеллекта пугает даже предпринимателя-визионера Илона Маска. Но все еще не зашло так далеко. Пока в интернете появляются пугающие прогнозы о том, сколько людей лишится работы из-за умных роботов, компании вкладываются в приложения по распознаванию лиц и голосовых помощников. Последний недавно появился у «Яндекса» — теперь с его «Алисой» можно поговорить за жизнь и обсудить ее коллегу Siri.

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Как нейросеть научилась подражать Кобейну и Скрябину

Хакерские атаки

Утечки данных, взломы и DDoS-атаки начались далеко не в этом году. Но в 2017-м о них говорили очень часто (электронные преступники нападали на банки и СМИ, похищали данные пользователей приложений). Русские хакеры стали по-настоящему знамениты во время предвыборной кампании Дональда Трампа. О том, как Америка о них узнала, недавно подробно писал The Bell. Эта история заметно сказалась на жизни российских программистов, работающих в США, — теперь к ним относятся с подозрением.

Что почитать про хакеров и защиту от них

Как хакеры могут уничтожить город

«Я охочусь за хакерами»

5 признаков того, что ваш аккаунт взломали

Такси-сервисы

Российский рынок приложений для заказа поездок в этом году настигла консолидация. Летом Uber и «Яндекс.Такси» объявили об объединении бизнеса в России и ряде соседних стран. Сделку обещали закрыть к концу года — потом с помощью единой платформы водители смогут принимать заказы обоих сервисов. Чуть ранее о слиянии объявили RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi). В конце года стало известно о том, что Mail.Ru Group ведет переговоры о покупке группы «Везет», получившейся в результате объединения RuTaxi и Fasten. О конце ценовых войн на московском рынке такси говорить еще рано.

Что почитать про такси

Как теперь рассчитывается цена на поездки в Uber

Самое дорогое и дешевое такси из аэропорта

На что живут таксисты

Дополненная реальность

Москвичи наигрались в Pokémon Go еще позапрошлым летом. Тем не менее на рынке приложений дополненной реальности все только начинается. Осенью вышла обновленная iOS 11 с поддержкой ARKit — набора инструментов для создания этих самых приложений дополненной реальности. Инструменты для них представили также Google и Facebook. В результате только за октябрь разработчики выложили на App Store 50 тысяч AR-приложений, на Google Play — в три раза больше. По прогнозу App Annie, тренд будет продолжаться и в следующем году пользователи потратят более 110 миллиардов долларов на покупку таких приложений.

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