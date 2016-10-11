Простые числаСамый дешевый и дорогой билет в театр
В какой театр можно сходить за 100 рублей и сколько нужно отдать за билет в Большой
В сентябре-октябре 170 театров Москвы открывают сезон знакомыми постановками и премьерами в репертуаре. Цены на билеты в зависимости от театра, спектакля и выбранного места отличаются в десятки раз. The Village нашел самые дешевые и дорогие билеты.
Самая низкая цена
100 рублей
Столько стоит билет на правую или левую сторону балкона на спектакль «Много шума из ничего» в театре имени А. С. Пушкина 30 декабря. Еще можно пойти на моноспектакль «Молитва о Марине» в театр «Школа драматического искусства» — любое место в зале стоит 100 рублей.
За эту цену можно посмотреть несколько детских спектаклей: «Конька-Горбунка» в МХТ имени Чехова, «Золушку» в Школе современной пьесы, «Кота в сапогах» в театре имени Вахтангова и почти все детские спектакли в репертуаре Театра имени Натальи Сац и Московского театра юного зрителя. Сидеть придется в последних рядах на балконе или на откидных креслах.
За 200 рублей предложений намного больше: за эти деньги можно купить билеты на некоторые спектакли в Малом театре, Мастерской Петра Фоменко, театре у Никитских ворот, театре имени Ермоловой.
Самая высокая цена
74 250 рублей
Самые дорогие билеты — в Большом театре на балет «Щелкунчик». Официальная цена билетов в партер на вечернее представление 31 декабря составляла 20 тысяч рублей. Продажи стартовали 1 октября, но сейчас билетов уже нет. Перекупщики хотят за них в 3,5 раза дороже.
За 12 тысяч рублей в Большом можно посетить балеты «Дама с камелиями», «Онегин» или «Раймонда», которые идут на исторической сцене.
Самые дорогие билеты на драматические спектакли стоят 10 тысяч рублей — столько нужно заплатить, чтобы посмотреть спектакль Мастерской Петра Фоменко «Самое важное» из первого ряда или пойти на спектакль «Вальпургиева ночь» в «Ленкоме» 15 октября. 10 тысяч рублей стоит билет на спектакли-антрепризы в ДК железнодорожников: здесь телезвезды играют комедии «Операция „Развод“» и «Игра навылет».
Как сэкономить на походе в театр
Студентам и пенсионерам легче всего стать театралами. Многие театры —например, «Современник», Театр сатиры, «Ленком», РАМТ, театр Et Cetera и другие — готовы пускать их бесплатно, за символические 50–100 рублей или с 50%-ной скидкой на отдельные спектакли.
Ходить в театр часто и недорого можно без труда, если поставить себе такую цель. Распространенный способ — прийти к началу спектакля и дождаться входных билетов. Купить заранее их нельзя, поэтому это не очень надежно, да и сидеть придется на приставных стульях или свободных местах. Зато можно смотреть спектакли хоть каждый день: билеты стоят очень дешево. Еще можно купить скидочный купон: выбор постановок в таких предложениях сильно ограничен, но сэкономленных денег хватит на еще один поход в театр. Чтобы попасть на громкую премьеру и не разориться, нужно следить за стартом продаж и успеть купить нужные билеты, как только откроется бронь. Во многих театрах недорогие билеты можно найти всегда, но смотреть спектакль придется с последних рядов балкона.
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