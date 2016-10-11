Самая низкая цена

100 рублей

Столько стоит билет на правую или левую сторону балкона на спектакль «Много шума из ничего» в театре имени А. С. Пушкина 30 декабря. Еще можно пойти на моноспектакль «Молитва о Марине» в театр «Школа драматического искусства» — любое место в зале стоит 100 рублей.

За эту цену можно посмотреть несколько детских спектаклей: «Конька-Горбунка» в МХТ имени Чехова, «Золушку» в Школе современной пьесы, «Кота в сапогах» в театре имени Вахтангова и почти все детские спектакли в репертуаре Театра имени Натальи Сац и Московского театра юного зрителя. Сидеть придется в последних рядах на балконе или на откидных креслах.

За 200 рублей предложений намного больше: за эти деньги можно купить билеты на некоторые спектакли в Малом театре, Мастерской Петра Фоменко, театре у Никитских ворот, театре имени Ермоловой.