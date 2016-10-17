Попасть к терапевту можно и бесплатно: достаточно записаться в районную поликлинику. Но многие все равно предпочитают обращаться в частные медицинские центры. Они объясняют этот выбор тем, что сервис и оснащенность там выше, при этом специалисты те же: часто один и тот же врач ведет прием в частном и государственном учреждении, отличие только в стоимости приема. Обращаясь за платными медицинскими услугами, можно выбрать лечащего врача и в любой момент поменять его на другого. Однако утверждать, что платная медицина лучше, не стоит. Все зависит от каждого конкретного случая.

Всего в московском регионе пациентов принимают порядка 7 тысяч частных клиник, включая стоматологии и детские медицинские центры. Сервис выбора компаний «Фламп» специально для The Village выяснил, как посетители оценивают работу частных клиник. В своих отзывах посетители чаще всего жалуются на назначения докторов. Особенно задевает людей навязывание лишних анализов и процедур, а также работа врачей и их отношение к пациентам. При этом москвичи отзываются о работе специалистов и положительно. Много хороших оценок получают клиники с приветливыми докторами, чьи назначения дали эффект. Кроме того, посетителям нравится, когда клиники удобно расположены, работают допоздна и на выходных, не навязывают дополнительные услуги. Многие пациенты готовы мириться с высокими ценами, если получают качественные услуги и назначения. Хвалят посетители и современные сервисы клиник — к примеру, СМС-оповещения или мониторы над кабинетом врача с нужной информацией.

The Village нашел самый дорогой и самый дешевый первичный прием терапевта в частных клиниках Москвы (мы не брали в расчет консультации терапевта перед косметологической операцией или приемом стоматолога и не рассматривали услуги нетрадиционной медицины).

Самый дешевый прием врача

900 рублей

Цена первичного приема терапевта в нескольких московских медицинских центрах — «Астери Мед», «Гинмед», клинике «Частная практика» и других. Обычно первичный прием врача длится 20–30 минут. Будьте готовы, что за составление схемы лечения вас попросят заплатить дополнительно.

Еще дешевле стоит разовая онлайн-консультация на сервисе Get Doctor. За нее просят 790 рублей. На сайте компании утверждается, что в ходе 20-минутного интернет-приема доктор ответит на уточняющие вопросы пациента, объяснит, как и где лучше продолжать лечение, и даст направление на анализы.

Самый дорогой прием врача

34 300 рублей

Это цена за диагностическое заключение врача общей практики из Израиля в лечебно-диагностическом центре «Альтернатива». За перевод заключения нужно заплатить еще 3 150 рублей.

270 евро, или около 18 700 рублей, стоит первичный прием профессора в немецкой клинике Physical Park. Здесь работают только специалисты из Германии. По информации на сайте клиники, прием длится 60 минут, а в цену входит составление плана лечения и письменное заключение. Немногим дешевле, 11 585 рублей, стоит первичный прием врача общей практики в Европейском медицинском центре с международной командой врачей.

Разница между самой дорогой и самой дешевой медицинской услугой

43 раза