Простые числаСколько времени москвичи тратят на дорогу до работы
Точки, минуты и километры в новом исследовании «Яндекса»
«Яндекс» опубликовал исследование «Дом — работа, работа — дом», в котором выяснил, как, куда и по каким маршрутам москвичи едут на работу. Для получения результатов брали данные пользователей, которые указали рабочие и домашние адреса в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» (всего 490 тысяч пар точек «работа — дом»). Так, удалось выяснить соотношение мест для работы и для жизни в разных районах Москвы, время, которое горожане тратят на дорогу туда и обратно, влияние пробок и типичный маршрут. The Village приводит главные цифры.
75 %
пользователей едут до работы больше 10 километров
17,9
километра составляет средняя длина маршрута от дома до работы
6
километров нужно преодолеть жителям Якиманки и Арбата, чтобы добраться до работы. Это самое короткое расстояние
5
поворотов направо, 3 налево, 1–2 съезда - таково количество маневров в усредненном маршруте от дома до работы
60 %
жителей Москвы выезжают на работу после 8 часов утра
1 из 100
пользователей возвращается с работы после полуночи
35–40
минут тратят на дорогу до работы пользователи «Яндекс.Навигатора»
в 2
раза больше времени займет тот же путь в часы пик
9 %
всех районов Москвы можно назвать рабочими: в них соотношение точек, которые пользователи назвали «работа», больше точек с названием «дом»
ОБЛОЖКА: manyasha – stock.adobe.com
КомментарииПодписаться