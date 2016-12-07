«Яндекс» опубликовал исследование «Дом — работа, работа — дом», в котором выяснил, как, куда и по каким маршрутам москвичи едут на работу. Для получения результатов брали данные пользователей, которые указали рабочие и домашние адреса в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» (всего 490 тысяч пар точек «работа — дом»). Так, удалось выяснить соотношение мест для работы и для жизни в разных районах Москвы, время, которое горожане тратят на дорогу туда и обратно, влияние пробок и типичный маршрут. The Village приводит главные цифры.

75 %

пользователей едут до работы больше 10 километров

17,9

километра составляет средняя длина маршрута от дома до работы

6

километров нужно преодолеть жителям Якиманки и Арбата, чтобы добраться до работы. Это самое короткое расстояние

поворотов направо, 3 налево, 1–2 съезда - таково количество маневров в усредненном маршруте от дома до работы

60 %

жителей Москвы выезжают на работу после 8 часов утра

1 из 100

пользователей возвращается с работы после полуночи

35–40

минут тратят на дорогу до работы пользователи «Яндекс.Навигатора» 

в 2

раза больше времени займет тот же путь в часы пик

9 %

всех районов Москвы можно назвать рабочими: в них соотношение точек, которые пользователи назвали «работа», больше точек с названием «дом»

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