Торговая платформа «АГРО24», которая специализируется на мониторинге продовольственных цен, по просьбе The Village предоставила информацию о том, сколько стоит главный пасхальный продукт — яйца.

С помощью анализа минимальных цен по сети яиц всех категорий мы узнали, как менялась стоимость продукта в течение года, повышаются ли на него цены перед Пасхой и куда стоит идти за самыми дешевыми яйцами.