Торговая платформа «АГРО24», которая специализируется на мониторинге продовольственных цен, по просьбе The Village предоставила информацию о том, сколько стоит главный пасхальный продукт — яйца.
С помощью анализа минимальных цен по сети яиц всех категорий мы узнали, как менялась стоимость продукта в течение года, повышаются ли на него цены перед Пасхой и куда стоит идти за самыми дешевыми яйцами.
Текст
Анна Соколова
Иллюстрации
Что произошло с ценами на яйца за год*
* Цены в рублях
Как отмечается в материалах «АГРО24», основной причиной падения цен на яйца во всех торговых точках стал рост производства. Также снизилась стоимость комбикормов — это позволило увеличить объемы при меньших издержках. В этом году, по прогнозам Росптицесоюза, производство яиц вырастет еще на 500 миллионов штук. Так что предпосылок для роста цен пока нет.
Снижаются ли цены после Пасхи*
* Цены в рублях на 6 и 19 апреля 2017 года соответственно
В прошлом году большинство магазинов снизили цены на яйца после Пасхи. Некоторые также повышали цены перед праздником, например, в «Ашане» они выросли на 5 %. Дешевле всего яйца накануне Пасхи стоили в «Магните» и «Верном», последний также не снижал цены после праздника.
Где сейчас дешевле яйца*
* Цены в рублях
Цены на яйца в первую неделю апреля выросли по отношению к марту — такая же тенденция накануне Пасхи наблюдалась в прошлом году. Это связано с ростом оптовых цен почти в два раза, с 2,6 рубля до 5 рублей за штуку, говорится в материалах «АГРО24». Кроме того, товар пользуется повышенным спросом: в «Ашане», к примеру, яйца иногда раскупают полностью. Дешевле всего яйца сейчас стоят на Северном рынке, дороже всего — в «Магните».
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