Сегодня в России не очень широко, но все же отмечается День фрилансера. The Village выяснил, чем занимаются россияне, которые не ходят в офис, и сколько они зарабатывают.

44 тысячи рублей составляет среднемесячный доход фрилансера в России. 70 тысяч рублей в месяц зарабатывают специалисты по логистике в среднем по России. 16 тысяч рублей в месяц зарабатывает домашний персонал в среднем по России. 57 632 рубля ежемесячно в среднем получают московские фрилансеры — у них самые высокие доходы по стране. 33 546 рублей в месяц получают фрилансеры в Барнауле — это самый низкий показатель по стране. 66 % высококвалифицированных российских фрилансеров (IT, дизайн) сотрудничают с зарубежными клиентами. 61 тысячу рублей в месяц в среднем приносят российским фрилансерам зарубежные клиенты, по данным исследования PayPal. 59 % российских компаний имеют удаленных сотрудников, свидетельствуют данные опроса Hays. 90 % сотрудников российских компаний хотели бы в будущем перейти на работу из дома, постоянную или временную. 25 % работодателей ищут на фриланс специалистов в сфере транспорта и логистики, по данным Avito. 17 % компаний нанимают на свободный график людей без опыта работы: грузчиков, официантов, менеджеров по работе с клиентами и так далее.