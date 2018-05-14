Сегодня в России не очень широко, но все же отмечается День фрилансера. The Village выяснил, чем занимаются россияне, которые не ходят в офис, и сколько они зарабатывают.
44 тысячи рублей
составляет среднемесячный доход фрилансера в России.
70 тысяч рублей
в месяц зарабатывают специалисты по логистике в среднем по России.
16 тысяч рублей
в месяц зарабатывает домашний персонал в среднем по России.
57 632 рубля
ежемесячно в среднем получают московские фрилансеры — у них самые высокие доходы по стране.
33 546 рублей
в месяц получают фрилансеры в Барнауле — это самый низкий показатель по стране.
66 %
высококвалифицированных российских фрилансеров (IT, дизайн) сотрудничают с зарубежными клиентами.
61 тысячу рублей
в месяц в среднем приносят российским фрилансерам зарубежные клиенты, по данным исследования PayPal.
59 %
российских компаний имеют удаленных сотрудников, свидетельствуют данные опроса Hays.
90 %
сотрудников российских компаний хотели бы в будущем перейти на работу из дома, постоянную или временную.
25 %
работодателей ищут на фриланс специалистов в сфере транспорта и логистики, по данным Avito.
17 %
компаний нанимают на свободный график людей без опыта работы: грузчиков, официантов, менеджеров по работе с клиентами и так далее.
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