Осенью под санкции Украины попали российские платежные системы. В ответ на это в начале апреля Россия запретила переводить деньги на Украину через иностранные системы, на которые приходится 90 % всех переводов между странами. The Village разобрался, как перевести деньги родственникам в Киеве законным способом.

Что произошло

Поправки в закон «О национальной платежной системе» являются ответом Украине, которая запретила работу шести российских платежных компаний на своей территории. Осенью в стране перестали работать системы «Золотая корона», «Лидер», «Юнистрим», сбербанковская «Колибри», а также Anelik и Blizko. На них приходилась почти половина всех трансграничных переводов. Последние несколько месяцев перевести деньги из Украины в Россию без открытия счета можно было только через украинские или международные системы.

С 3 мая в России запретят денежные переводы через иностранные платежные системы в страны, где под санкции попали аналогичные российские системы. Ограничения касаются только переводов, которые проводятся без открытия банковского счета. По сути, закон запретил переводы между конфликтующими странами через американские MoneyGram и Western Union.

Михаил Черба член Адвокатской палаты Москвы Украинские системы в России не представлены, на украинском рынке их доля тоже минимальна. Поэтому более 90 % таких переводов осуществляется с использованием международных систем, в первую очередь MoneyGram и Western Union. Последняя занимает на рынке трансграничных переводов без открытия банковского счета между Россией и Украиной не просто доминирующее, а монопольное положение.

Что означает запрет

Из России на Украину переводят более одного миллиарда долларов в год, около 800 миллионов из них проходят через международные платежные системы. По подсчетам украинских экономистов, сумма переводов эквивалентна 1 % ВВП и запрет скажется на экономике всей страны. Кроме того, он усложнит жизнь простых людей.

Основной поток переводов между странами формируют работающие в России украинцы, которые отправляли деньги своим семьям. Официально в РФ находится около 2,5 миллиона украинцев, неофициально — до 5 миллионов. Им удобно переводить деньги через международные системы: не нужно открывать счет, для перевода требуются паспорт, данные получателя и собственно деньги. Время перевода составляет от пары минут до нескольких часов, а еще иностранные системы предлагают низкую комиссию — от половины до одного процента от суммы. С мая рынок таких переводов сворачивается.

Запрет не означает, что переводы между странами станут невозможны в принципе. Деньги по-прежнему можно будет перевести при наличии банковских счетов у отправителя и получателя. Правда, с учетом банковских комиссий это будет значительно дороже.

Многие федеральные банки уже в апреле отказывают в переводах на Украину, ссылаясь на российское законодательство. Другие ждут официального письма от платежных систем о приостановке. Так, операции через Western Union и «Золотую корону» без проблем осуществляют в банке УБРиР.

Какие виды переводов остались

Банковский счет Самым очевидным и простым способом для перевода средств будет открытие банковского счета, говорит аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич. Для перевода необходимо знать полные реквизиты счета получателя иностранного банка. Также сохранится возможность перевести деньги по номеру карты через мобильный или интернет-банк. Во время банковского перевода придется оплатить комиссию в пользу банка, которая сейчас составляет от 2 % до 5 % от суммы, а также конвертацию перевода из рублей в гривны или другую валюту, доллары или евро. Переводы можно делать бесплатно, если оформить на получателя из Украины дополнительную карту к своему счету в российском банке. В этом случае комиссия будет сниматься только при выдаче денег в банкоматах на территории Украины. Однако для получения такой карты человеку необходимо приехать в Россию.

SWIFT Еще один способ — перевод через международную межбанковскую систему SWIFT. Счет, с которого будут отправляться переводы, необходимо открыть в банке-участнике этой системы. Комиссия зависит от банка и составляет от 1 % до 3 % от суммы, при этом часто комиссию оплачивают и отправитель, и получатель. Идти такой перевод может от одного дня до недели.

Почта Помимо банков, отправить деньги на Украину можно «Почтой России». По данным пресс-службы организации, услугу почтового перевода денег предоставляют все отделения «Почты России» и «Почты Украины». Если оба отделения оснащены нужным каналом связи, перевод выплатят в тот же день, что и приняли. Комиссия за отправку денег почтой зависит от суммы перевода. Если вы отправляете 1 000 рублей, заплатите 90 рублей, за перевод 5 000 придется заплатить 230 рублей, комиссия за отправку 20 000 составит 560 рублей. Если захотите отправить 100 000 рублей, заплатите 1 760 рублей комиссии.