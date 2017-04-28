Начиная с февраля все пользователи Uber в России видят точную стоимость поездки до подтверждения заказа автомобиля. Она рассчитывается на основе ряда факторов, включая стоимость подачи автомобиля, предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время суток на данном направлении, протяженность маршрута, спрос на поездки в текущий момент. В частности, на цену влияет и загруженность дорог, которая может отличаться в разное время (поэтому цена поездки из дома на работу и обратно может быть разной. — Прим. ред.).

По окончании поездки цена может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения. Также цена может измениться в случае значительных отклонений от маршрута, изменения пункта назначения или места посадки пассажира, длительных незапланированных остановок в пути. Во всех этих ситуациях приложение пересчитает цену, применив традиционную схему — сложение стоимости за минуты и километры.