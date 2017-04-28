Весной сервис Uber изменил схему оплаты поездок. В частности, теперь пассажиры заранее видят стоимость поездки, и эта сумма блокируется на счете до того, как клиент сел в машину. В связи с изменениями у горожан возникало много вопросов и жалоб. Некоторые недоумевали, почему обещанная цена в итоге оказывается выше, другие замечали, что цена поездки из дома на работу и обратно может быть разной, третьи жаловались на высокую цену поездки при продолжении маршрута после прибытия в точку назначения. Чтобы разобраться с новыми правилами, мы выяснили у представителя сервиса, как это все работает.
Как рассчитывается цена поездки?
Ирина Гущина
директор по коммуникациям Uber в России и СНГ
Начиная с февраля все пользователи Uber в России видят точную стоимость поездки до подтверждения заказа автомобиля. Она рассчитывается на основе ряда факторов, включая стоимость подачи автомобиля, предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время суток на данном направлении, протяженность маршрута, спрос на поездки в текущий момент. В частности, на цену влияет и загруженность дорог, которая может отличаться в разное время (поэтому цена поездки из дома на работу и обратно может быть разной. — Прим. ред.).
По окончании поездки цена может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения. Также цена может измениться в случае значительных отклонений от маршрута, изменения пункта назначения или места посадки пассажира, длительных незапланированных остановок в пути. Во всех этих ситуациях приложение пересчитает цену, применив традиционную схему — сложение стоимости за минуты и километры.
От чего зависит повышающий коэффициент?
Наша цель — обеспечить комфортное, безопасное и быстрое перемещение по городу. В обычной ситуации эту задачу решают базовые тарифы. Во время повышенного спроса на поездки (например, в плохую погоду) при расчете стоимости платформа Uber автоматически применяет динамический коэффициент, который оценивает спрос в режиме реального времени и на основе этих данных временно повышает стоимость поездок в конкретном районе города. Динамические коэффициенты позволяют привлечь больше водителей в этот район и тем самым удовлетворить текущий повышенный спрос на поездки.
Применение повышающих коэффициентов гарантирует, что пользователи всегда могут рассчитывать на поездки с Uber, даже в периоды пикового спроса. Как только спрос возвращается к обычным значениям (что иногда происходит в течение нескольких минут), система отключает коэффициент, и цены возвращаются на базовый уровень.
Важно отметить, что пользователь видит точную стоимость поездки (которая уже учитывает динамический коэффициент, если он применен) заранее, до подтверждения заказа, поэтому может решить: совершить поездку или подождать, пока спрос вернется на обычный уровень.
Правда ли, что с фиксированными тарифами цены стали выше?
Система включает повышающие коэффициенты, когда спрос (заказы поездок) превышает предложение (количество водителей на линии). Введение функции точной стоимости на это не влияет.
По каким тарифам рассчитывается продолжение поездки?
Если поездка подходит к завершению, а пассажир решил изменить пункт назначения, пересчет цены будет осуществлен на основе традиционной схемы — сложения стоимости за минуты и километры. Но если новый пункт назначения находится поблизости, пересчета может и не быть.
Как сейчас списываются деньги со счета?
В середине апреля Uber в тестовом режиме запустил резервирование стоимости поездок для части пользователей Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее тестирование этой опции было проведено в других городах.
Процесс работает так: до начала поездки пользователь Uber видит точную стоимость поездки по заданному маршруту для каждого класса автомобилей (uberX, UberSELECT, UberBLACK). После того как пользователь нажимает кнопку «Заказать», на его банковском счете, привязанном к аккаунту, замораживается сумма, указанная в приложении перед заказом. Это происходит для проверки платежной карты. Сумма не списывается со счета пассажира, а только замораживается. После завершения поездки замороженная сумма снимается со счета для оплаты поездки.
В случае если конечная стоимость поездки отличается от первоначально указанной в приложении (например, если пассажир менял пункт назначения), со счета списывается только конечная стоимость поездки, а замороженная сумма разблокируется. Если пользователь отменяет поездку, замороженная сумма также разблокируется.
Uber отменяет блокировку суммы сразу после поездки, но банки обрабатывают такие запросы в течение некоторого времени, которое может отличаться в разных учреждениях.
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