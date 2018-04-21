Закупка

Лена Верещагина: В «Азбуке вкуса» мы покупаем набор продуктов на завтрак. Можем взять сэндвич, он упакован в пластик. Хотим купить банан. Но купить его без упаковки мы не можем: они продаются только завернутыми.

Александр Иванников: У сока упаковка сложнее — здесь и бумага, и пластик, и фольга. Это сильно усложняет переработку. Если бы мы взяли не сок, а кофе, то стаканчик, скорее всего, тоже был бы сделан из композитного, сложносоставного материала. В кулинарии, которая есть у этой сети, тоже большое количество одноразовой посуды. Хотя во Фрайбурге и Гамбурге есть обратный пример: по пути на работу можно взять многоразовую чашку кофе со скидкой в одном месте, а занести ее в другую кофейню.

Ретейлеры говорят, что товары они не фасуют, и за конкретную упаковку отвечают производители. Но роль сетей в предотвращении появления мусора очень важна. Они выступают своеобразными распределителями продукции и при закупке могут сделать выбор в пользу более ответственного подхода и многоразовой упаковки.

Лена: В центре магазина есть многоразовые сумки.

Александр: Проблема в том, что, когда мы пойдем на кассу, их там не будет. Многоразовая сумка висит где-то за углом, и только человек, который давно интересуется темой ответственного потребления, будет намеренно ее искать. То есть сеть пока не делает активных шагов в снижении одноразовой упаковки.

Лена: Так и есть — наши покупки положили в пластиковый пакет, даже не спрашивая.

Александр: «Азбука вкуса» — последний из числа крупнейших российских ретейлеров, которые бесплатно продолжают раздавать пакеты в неограниченном количестве. Мировые бренды — например, Rewe, Real, Lidl, Carrefour, Woolworths, Coles — идут по другому пути: переориентируют клиентов на многоразовые сумки. А в российских магазинах «Спасибо!» и Charity Shop, придя за покупками с многоразовой сумкой, человек получает скидку.

На пакете написано, что он биоразлагаемый. Что не так?

Александр: На пакете написано, что он является биоразлагаемым. Но это не так. По-настоящему биоразлагаемые пакеты сделаны из органического сырья — картофеля, свеклы, кукурузы. Такие пакеты логично использовать только там, где есть общедоступная система сбора пищевых отходов и повсеместно распространено компостирование и производство биогаза. В масштабах России ни того, ни другого нет. Поэтому биоразлагаемый пакет с вероятностью в 94 % попадет на свалку, где из-за недостатка кислорода будет приводить к выбросам свалочного газа.

В магазине под видом биоразлагаемого продается оксоразлагаемый пакет — из традиционного полиэтилена со специальной добавкой d2w. Он будет распадаться на микропластик. Такие частицы пластика легко перемещаются в окружающей среде и по пищевым цепям могут оказаться в организме человека.