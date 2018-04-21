Эксперимент«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village
Почему свалка в Волоколамске начинается в магазине у дома
В России 94 % всех отходов размещается на мусорных полигонах. На свалке продукты, перемешанные с пластиком, стеклом и металлом, из-за недостатка кислорода начинают выделять свалочный газ, который отравляет жизнь людям поблизости. В 2017 году в Московском регионе начался мусорный кризис: сейчас в Серпухове, Волоколамске, Коломне и других городах жители протестуют против полигонов. Простого выхода из сложившейся ситуации нет: пока за рубежом стараются искоренить свалки и свести к нулю непереработанные отходы, в России увеличивают мощности мусорных полигонов. Чтобы изменить ситуацию, некоторым компаниям, к примеру, ретейлерам, не нужно ждать суровых законов, считают экологи. Проданные одноразовые пакеты, которые потом отправляются на свалки, исчисляются миллиардами в год.
В преддверии международного Дня Земли, который отмечается 22 апреля и в этом году посвящен борьбе с пластиковым загрязнением, The Village решил провести эксперимент совместно с российским отделением Гринпис. Редактор раздела «Бизнес» Лена Верещагина и эксперт проекта «Ноль отходов» Александр Иванников прошли по магазинам, а потом сравнили количество купленных продуктов и упаковки.
Условия эксперимента: мы купили три разных набора продуктов — на завтрак, на день и на неделю — в магазине формата daily (с едой навынос), магазине у дома и гипермаркете соответственно. При выборе продуктов мы ориентировались на потребительскую корзину россиянина, хотя не ограничивались этим списком. Мы не брали с собой сумки и соглашались на всю упаковку, которую предлагают в магазинах.
Видео
Антон Федченко-Суворов
Завтрак
Закупка
Лена Верещагина: В «Азбуке вкуса» мы покупаем набор продуктов на завтрак. Можем взять сэндвич, он упакован в пластик. Хотим купить банан. Но купить его без упаковки мы не можем: они продаются только завернутыми.
Александр Иванников: У сока упаковка сложнее — здесь и бумага, и пластик, и фольга. Это сильно усложняет переработку. Если бы мы взяли не сок, а кофе, то стаканчик, скорее всего, тоже был бы сделан из композитного, сложносоставного материала. В кулинарии, которая есть у этой сети, тоже большое количество одноразовой посуды. Хотя во Фрайбурге и Гамбурге есть обратный пример: по пути на работу можно взять многоразовую чашку кофе со скидкой в одном месте, а занести ее в другую кофейню.
Ретейлеры говорят, что товары они не фасуют, и за конкретную упаковку отвечают производители. Но роль сетей в предотвращении появления мусора очень важна. Они выступают своеобразными распределителями продукции и при закупке могут сделать выбор в пользу более ответственного подхода и многоразовой упаковки.
Лена: В центре магазина есть многоразовые сумки.
Александр: Проблема в том, что, когда мы пойдем на кассу, их там не будет. Многоразовая сумка висит где-то за углом, и только человек, который давно интересуется темой ответственного потребления, будет намеренно ее искать. То есть сеть пока не делает активных шагов в снижении одноразовой упаковки.
Лена: Так и есть — наши покупки положили в пластиковый пакет, даже не спрашивая.
Александр: «Азбука вкуса» — последний из числа крупнейших российских ретейлеров, которые бесплатно продолжают раздавать пакеты в неограниченном количестве. Мировые бренды — например, Rewe, Real, Lidl, Carrefour, Woolworths, Coles — идут по другому пути: переориентируют клиентов на многоразовые сумки. А в российских магазинах «Спасибо!» и Charity Shop, придя за покупками с многоразовой сумкой, человек получает скидку.
На пакете написано, что он биоразлагаемый. Что не так?
Александр: На пакете написано, что он является биоразлагаемым. Но это не так. По-настоящему биоразлагаемые пакеты сделаны из органического сырья — картофеля, свеклы, кукурузы. Такие пакеты логично использовать только там, где есть общедоступная система сбора пищевых отходов и повсеместно распространено компостирование и производство биогаза. В масштабах России ни того, ни другого нет. Поэтому биоразлагаемый пакет с вероятностью в 94 % попадет на свалку, где из-за недостатка кислорода будет приводить к выбросам свалочного газа.
В магазине под видом биоразлагаемого продается оксоразлагаемый пакет — из традиционного полиэтилена со специальной добавкой d2w. Он будет распадаться на микропластик. Такие частицы пластика легко перемещаются в окружающей среде и по пищевым цепям могут оказаться в организме человека.
Завтрак
«Азбука вкуса»
Яблоко — 2 шт.
Банан
Сэндвич
сумма: 370 рублей
Сок маленький
Батончик мюсли
День
Закупка
Лена: В «Пятерочке» нам нужно купить продукты на день. Пусть это будет что-то из заморозки, овощи, сыр и сладости.
Александр: Это формат магазина у дома. Здесь есть возможность взять овощи и фрукты без упаковки, на развес. Но снова нет должного информирования о том, что это можно сделать.
Лена: Берем сок. Кажется, в пластиковой упаковке три составляющих — бутылка, крышка и обертка.
Александр: На свалке эта пленка точно оторвется. А все маленькое и легко отделяемое находится в топе загрязнения. Когда мы проводили оценку пластикового загрязнения на побережье объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — Куршской косы, — то лидерами загрязнения были не только пакеты, но и крышки от бутылок.
Лена: Баклажан и кукуруза — каждый в отдельной упаковке. Здесь на кассе у нас хотя бы спрашивают, нужен ли пакет. Многоразовые сумки висят под кассовой лентой и полностью мимикрируют. Заметить их очень сложно.
Магазин продает многоразовые сумки. Почему этого недостаточно?
Александр: В X5 Retail Group после акции с билбордами заявили, что за три года продали 5 миллионов многоразовых сумок. Жалко, что они не раскрыли информацию по обороту своих одноразовых пакетов, потому что счет идет на миллиарды.
Если мы посмотрим на опыт крупнейших мировых ретейлеров, например Lidl или Carrefour, то они уже заявили о том, что отказываются от одноразовых пакетов — как о само собой разумеющемся. Тот же Rewe отказался от раздачи не только одноразовых пластиковых пакетов, но и от бумажных. Сеть полностью переориентирует своих клиентов на многоразовую упаковку. Для всех таких действий нужна дорожная карта. Разовых мероприятий — например, рекламы многоразовых сумок — недостаточно.
500 миллиардов пакетов, которые ежегодно оказываются в окружающей среде, — серьезный глобальный вызов. А Россия — это 5 % от мирового потребления, что совсем не мало.
Покупки на день
«Пятерочка»
Кускус с овощами замороженный
Блины замороженные
Микс зелени
Кукуруза
Баклажан
Сыр
сумма: 849 рублей
Йогурт
Круассан
Шоколадный батончик
Зефир
Яблоко — 2 шт.
Сок
Пакетированный кофе
Неделя
Закупка
Лена: На входе в «Ашан» расположены стойки с пакетами, в которые покупатели должны завернуть свои вещи.
Александр: Это пластиковый атавизм. Ни одно правило не требует таких мер. Я пришел сюда со своим рюкзаком и готов положить продукты в него. Но магазин не позволяет мне этого сделать без использования лишнего пластика.
На самом деле, излишняя упаковка присутствует почти везде. Просто не бросается в глаза. Возьмем пакетированный чай. Первый слой упаковки — пленка, второй — картонная коробка, третий — индивидуальный прямоугольник для каждого пакетика. И сам пакетик имеет пластиковые компоненты. Или конфеты. Им не хватает одной упаковки — все расфасованы в индивидуальную. Именно с этого и начинаются свалки.
Лена: Есть удачные примеры упаковки?
Александр: У «Ашана» есть преимущество — развесные островки. Они завоевывают пространство магазина. И это очень здорово. Хотя сам «Ашан» в должной степени не доносит это для своих покупателей как шаг к сокращению одноразового пластика. Есть удачный, но неполноценный пример автомата с разливным молоком. К сожалению, тут требуют купить одноразовую бутылку. Если бы можно было налить в свою многоразовую, это существенно снизило бы количество одноразового пластика.
Лена: Перед кассой на видном месте выложены и полиэтиленовые, и бумажные пакеты.
Александр: Происхождение сырья для бумажных пакетов вызывает много вопросов. Недопустимо, чтобы на производство таких пакетов использовалась древесина малонарушенных лесов и лесов высокой природоохранной ценности. Тратить макулатуру на одноразовые пакеты также сомнительно. И, как мы помним, сейчас они с большой вероятностью отправятся на свалку, где будут выделять парниковый газ метан. В общем, менять одну одноразовую вещь на другую довольно бессмысленно.
Лена: Хотя рядом с кассой есть многоразовые сумки, нам предлагают два полиэтиленовых пакета.
Александр: Персонал, в том числе кассиры, действует по определенным инструкциям. К сожалению, здесь в принципе не дают альтернатив. Если предлагают одноразовый пакет, значит, инструкция так гласит. И это то, что нужно менять. Например, можно предложить многоразовую сумку или спросить, есть ли многоразовая сумка с собой. Хорошего результата добились в Ирландии. Там на человека приходится всего 18 пакетов в год, в то время как в России — в десять раз больше. Они пошли по «экономическому» пути: поэтапно увеличивали стоимость одноразовых пакетов, пока они не сравнялись в цене с многоразовой сумкой.
Франция полностью отказалась от одноразовых пакетов — они запрещены к распространению. И тот же «Ашан» без проблем переориентировал клиентов на многоразовые альтернативы. У ретейлера есть примеры в собственной структуре для того, чтобы сделать подобные шаги.
Мусорный полигон начинается уже в магазине. Что с этим делать?
Александр: По нашим подсчетам, после аналогичной закупки продуктов на один день для одного человека у нас остался 161 грамм пластика. Если умножить это на 144 миллиона человек и 365 дней, получим 8,5 миллиона тонн. Колоссальная цифра.
«Ашан» предпринял проактивную меру — убрал бесплатные пакеты. Но это первый шаг, на нем не надо останавливаться. Следующие шаги — отказ от продажи одноразовых пластиковых пакетов, информирование клиента о том, что нужно пользоваться многоразовыми сумками, и разработка скидочной системы для таких покупателей. Недавно активисты Гринпис проводили акцию на парковке одного из гипермаркетов «Ашан», где разместили таблички с напоминанием для покупателей взять в магазин свою многоразовую сумку. Это пример простого шага, который не требует больших затрат или согласований.
У ретейлеров есть огромные возможности информационной поддержки своих покупателей. Формировать экологически ответственное потребление — задача именно ретейлеров.
Следующим шагом активной политики может стать проведение аудита своих товаров и увеличение количества и ассортимент товаров на развес. У того же «Ашана» это более-менее получается, хотя они плохо об этом рассказывают. В других магазинах только кажется, что у покупателя есть выбор, на самом деле его нет. Мы приходим за бананом, а он упакован. Это безвыходное состояние.
Неделя
«Ашан»
Картофель
Мандарины
Помидоры
Огурцы
Перец
Яйца — 10 шт.
Петрушка
Багет
Сухой завтрак
Питьевой йогурт
Рис
Сумма: 2 827 рублей
Молоко
Суповая смесь
Макароны
Сметана
Майонез
Газированная вода
Торт
Кофе
Конфеты
Печенье
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