Как это работает«Причесать, чтобы было съедобно»: Как украшают Москву
Как устроен фестиваль «Путешествие в Рождество», кто выиграл тендер на 600 миллионов и зачем в палатках нужны ценники на китайском языке
Брутальные рабочие посыпают золотистым глиттером пенопластовые звезды, фрезерный станок движется по изобретательной траектории — в итоге получаются колокольчики. За всем происходящим, прислонившись к стене, наблюдает двухметровый Щелкунчик, обмотанный в полиэтилен. Так в декабрьскую субботу в большом полутемном ангаре на окраине Москвы готовят фестиваль «Путешествие в Рождество», который стартует в Москве 16 декабря.
На 42 площадках фестиваля пройдут мастер-классы и концерты, будет организована уличная торговля едой и новогодними сувенирами, заработают ледяная горка, бесплатный каток и десятки других объектов. В прошлом году на «Путешествие в Рождество» потратили 193 миллиона рублей. The Village решил узнать, как готовятся к масштабным новогодним маневрам, пообщался с организаторами и побывал в производственных цехах.
Как выигрывают тендеры
В 2016 году городской оргкомитет программы «Московские сезоны», ответственный за уличные фестивали, провел 11 крупных мероприятий. Клубничные пингвины, огромные банки с вареньем, пальмы у Большого театра, скульптуры богатырей запомнились горожанам и вызвали множество эстетических споров.
Заказчик всех московских фестивалей — государственное бюджетное учреждение «Московские ярмарки». Организация с таким названием существует меньше года, но, по данным системы СПАРК, успела заключить девять контрактов на организацию массовых мероприятий общей стоимостью 1,33 миллиарда рублей. Желающих получать из бюджета многомиллионные подряды оказалось немного — за прошедший год в открытых конкурсах «Московских ярмарок» поучаствовало всего девять компаний. На организацию фестиваля «Московская весна», который запомнился москвичам гигантскими пасхальными яйцами и зеленой головой на Пушкинской площади, и вовсе претендовал один поставщик — ООО «Московский сувенир плюс». Компания проводила крупные фестивали и раньше, а на организацию весеннего получила контракт стоимостью 189 миллионов рублей. Антикоррупционный центр партии «Яблоко» обнаружил в проведении конкурса «признаки коррупции»: он был объявлен, когда работы по подготовке фестиваля уже активно велись. Тогда же оказалось, что заместитель ГБУ «Московские ярмарки» Ирина Сухотина — бывший гендиректор и совладелец «Московского сувенира».
После скандала с зеленой головой и подозрений в непрозрачности госзакупок компания «Московский сувенир плюс» в тендерах больше не участвовала. Ей на смену пришло ООО «МФ-Групп», зарегистрированное в марте 2015 года. Компания получила подряды на организацию фестивалей «Дары природы», «Московское варенье» и других общей стоимостью 240 миллионов рублей.
В декабре «Московские ярмарки» изменили стратегию закупок: если раньше на проведение каждого фестиваля объявлялся отдельный конкурс, то теперь ведомство решило выбрать одного подрядчика на все мероприятия вплоть до 2018 года. На контракт стоимостью около 600 миллионов рублей претендовали две компании — ООО «Пряник» и все та же «МФ-Групп», которая стала победителем. Определение поставщика завершилось 30 ноября, а в первых числах декабря сотни конструкций уже монтировали на площадках фестиваля. Похожая ситуация случилась с фестивалем «Московская весна»: тогда в партии «Яблоко» посчитали, что подготовка сотен объектов за короткий срок указывает на наличие предварительных договоренностей между организатором и подрядчиком, и попросили прокуратуру и ФАС проверить тендер. ФАС нарушения в проведении конкурса обнаружила, но сочла, что они не повлияли на результат закупки.
Корреспонденту The Village не удалось найти информацию о том, какие проекты, кроме московских фестивалей, реализовала компания «МФ-Групп»: у нее нет официального сайта и каких-либо упоминаний о деятельности в интернете. На рынке есть одноименная компания MF-Group, которая специализируется на техническом обеспечении и организации мероприятий. Но выиграла контракт не она, а ее малоизвестная тезка. В телефонном разговоре гендиректор компании «МФ-Групп» Людмила Уголькова затруднилась рассказать, как устроена подготовка к фестивалю, и посоветовала обратиться в пресс-службу московских ведомств. «Выиграли, да, но контракт у нас еще не подписан», — сказала она 7 декабря, за девять дней до открытия фестиваля.
Судя по документам закупки, за 600 миллионов рублей компания должна разработать концепции, брендбуки, дизайн-макеты не менее 11 фестивалей, обеспечить электроснабжение, декорирование всех площадок, монтировать и демонтировать звуковое оборудование, проводить уборку и очистку от мусора.
Кто организовывает фестивали
С заместителем руководителя ГБУ «Московские ярмарки» Ириной Сухотиной сложно договориться об интервью: одно совещание сменяется другим, все находятся в ожидании момента, когда папка с презентацией фестиваля ляжет на стол мэру Москвы Сергею Собянину.
Назначить встречу удается только в начале декабря, в это время в цехах работы уже идут круглосуточно. Сухотина сидит в кабинете в окружении будущих экспонатов фестиваля — на полу лежат декоративные часы, которые украсят торговые площадки, на столе стоит резная форма для пряников. Образцы ассортимента должны принести все компании, которые будут торговать на фестивале впервые, для них в офисе даже есть специальная комната. Сухотина демонстрирует мягкого сиреневого бегемота, которого можно положить в микроволновку, а потом использовать как грелку, и особенно гордится коломенскими статуэтками из папье-маше, сделанными по старинным эскизам.
Конфликта интересов в том, что компания «МС плюс» (где до 2008 года она была совладелицей) последние три года выигрывала крупные конкурсы, Сухотина не видит. «„Московский сувенир“ сейчас не генеральный подрядчик. А то, что мы в этой среде всего друг друга знаем — это правда. „Узок круг революционеров“», — цитирует она Ленина. В середине 2000-х Ирина Сухотина работала советником депутата Мосгордумы Евгения Герасимова. Потом защитила диссертацию по народным художественным промыслам и открыла некоммерческое партнерство «Русская ярмарка». Совместно с федеральными и столичными ведомствами проводила ярмарки, кинофестивали и другие проекты. «Одной из задач была помощь в развитии народных промыслов», — говорит чиновница.
Сейчас через Ирину Сухотину проходит все, что связано с подготовкой к фестивалям. Концепцию каждого большого мероприятия обсуждают на еженедельных совещаниях оргкомитета «Московские сезоны», в который входят представители департаментов культуры, торговли, топливного-энергетического хозяйства, туризма и других — в них принимает участие около 100 человек. Фестивальный отдел ГБУ «Московские ярмарки» аккумулирует идеи, оформляет концепцию и координирует подготовку.
Как придумывают концепцию
Рассматривать ярмарки как статичный элемент городской среды неправильно, считает Ирина Сухотина. «Задача ярмарки — удивлять и восхищать. Весной, чтобы посмотреть на гигантскую голову и другие объекты, люди поднялись и приехали из Жулебина, Выхина и Коммунарки. А в деталях на вкус и цвет товарищей нет. Директор торгового центра, куда переехала эта голова, благодарил нас, потому что вместе с потоком людей у него увеличились продажи», — рассказывает она. Сейчас голова демонтирована и покоится на складе. Замруководителя ведомства не считает арт-объект неудачным: «В этот раз все будет очень выдержанно, но половина наверняка напишет: „Что так бедненько?“ Такая у нас аудитория».
Разработка концепции фестиваля «Путешествие в Рождество» началась сразу после Дня города. В процессе участвовали разные департаменты и дизайн-группы, а ГБУ объединяло идеи в одно. «Наша задача — все это причесать, чтобы было съедобно», — говорит Сухотина. Оформление всех площадок «Путешествия в Рождество» выдержано в едином «имперском» стиле. Основные цвета фестиваля — красный и золотой.
Раньше ярмарки были одной из немногих форм развлечения, поэтому на них выставляли то, что удивляло и вынимало людей из дома: женщину-рыбу с хвостом, двухголовых младенцев в колбах, глотателей огня
Перед организаторами стоит задача повторно использовать конструкции прошлых лет, поэтому большие световые шары можно будет увидеть снова. Из нового — свето-музыкальная инсталляция «Волшебный лес» на Пушкинской площади. В этот раз к привычным торговым «шале» прибавятся модульные конструкции «сота» и «теплица». А минималистичные световые декорации от итальянских разработчиков сохранятся и преумножатся — в прошлом году они понравились москвичам.
Дизайн-концепция всех площадок проходит не одно согласование и утверждается на оргкомитете. Всего в подготовке фестиваля задействовано 3,5 тысячи человек. За культурную программу, в которой участвуют 800 аниматоров, тоже отвечают «Московские ярмарки». «Мы устраиваем роуд-шоу всехкрупных операторов, которые есть на ниве детских развлечений и творчества. „Кидбург“, „Кидзания“, „Кулибин Про“, „Мастерславль“ делают бесплатные программы для детей», — рассказывают в ведомстве. В этом году спонсоров удалось привлечь и к установке праздничных елок.
Кто делает декорации
Производственный процесс не централизован, изготовлением конструкций, павильонов, декоративных объектов занимаются разные подрядчики. «Все не так просто — улица съедает декор. Мы делаем эти штуки, выносим на улицу, примеряем. С этим связана некая гигантомания: большие конструкции вписываются в городское пространство, а все, что меньше трех метров, нет», — объясняет Сухотина.
Компания «Эйд-дизайн продакшн», которая отвечает за декорации катка на площади Революции, уже две недели работает почти круглосуточно. «Вить, ну что, ты в ночь готов работать?» — в перерыве между работой станка мастер обзванивает товарищей. Полгода назад в этих цехах придумали разлетевшееся по всему фейсбуку «Урбантино». Руководитель компании Владимир Шутов вспоминает об этом с легкой досадой: «Мы попали под раздачу. Но тролли есть везде, а проект городка на Болотной площади с этим названием на самом деле был добрый и для детей абсолютно бесплатный. Ну, бог с ним», — говорит он.
На стене в цехе, где лазерный станок вырезает волшебные деревья, висят магнитики с именами клиентов компании — «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», «Сергей Кужугетович Шойгу», «Александр Николаевич Горбенко», «Сергей Евгеньевич Нарышкин». Сейчас в роли заказчика выступает департамент торговли Москвы. Задача, поставленная городом, — сделать декорации волшебными. «Чтобы это было объемно, чтобы на это можно было смотреть и радоваться, чтобы дети туда хотели попасть и люди останавливались смотреть», — поясняет Владимир.
«Раньше все оформление заканчивалось на простых баннерах и мы за такие вещи не брались. Но сейчас отношение поменялось, подход стал европейским. Макеты согласовываются с особой тщательностью — может, даже излишней», — рассказывает Владимир. Чтобы утвердить дизайн-макет площадки, необходимо получить кучу согласований — от заместителей руководителей департаментов, заместителей заместителей и других чиновников. Город — сложный клиент. Владимир перемещается между двумя цехами в технопарке «Москва» на мопеде и рассказывает, что ему пришлось побывать примерно на 30 совещаниях.
Во втором цехе пластиковые конструкции красят и монтируют с лайтбоксами. «Когда все загорится, вы будете удивлены», — обещает декоратор. После окончания производства контроль не прекращается. Готовую площадку проверяют пожарные, полиция, ФСО и другие службы.
«То, что бюджет пилят, — это все сказки. Где-то, может, его и пилят, но здесь борьба идет за каждую копейку. На проект всегда выделяется меньше, чем хочет подрядчик», — добавляет Шутов. По оценке The Village, стоимость точки на площади Революции близка к 20 миллионам рублей.
Как организовывают торговлю
В прошлом году фестиваль посетили 10 миллионов человек, в этом году организаторы рассчитывают на большее число гостей. «В Москву специально едут из ближнего зарубежья и бывших союзных республик на новогодние праздники, понимая, что здесь все дешевле, красивее и вкуснее, чем в Европе», — говорит Ирина Сухотина. Маркетинговые замеры показали, что гости столицы оставляют на ярмарках 8–10 тысяч рублей, тогда как соотечественники — только 1,5–2 тысячи рублей. В этом году организаторы готовятся к приему иностранных туристов — рекламу разместили в журналах авиакомпаний, а ценники и меню в торговых павильонах дублируют на английский и китайский.
Всего в рамках «Путешествия в Рождество» будет работать более 200 торговых шале и 60 точек ресторанов. На торговые места претендовали 670 предпринимателей. Среди них экспертный совет, состоящий из чиновников департаментов, представителей епархии и ассоциации народных промыслов, отобрал подходящие заявки. По мнению Дениса Прикарева из Ассоциации ремесленников и ремесленнических организаций Москвы, эта процедура организована недостаточно прозрачно. «Мы три раза отправляли заявку, но не получили ни приглашения, ни отказа: в ответ только вежливая тишина. Когда отправили запрос в „Московские ярмарки“, нам ответили, что каждое мероприятие имеет свою специфику и, например, на „Московское варенье“ мастера-кузнецы не нужны. Также нам сказали, что не принимают заявок от ассоциаций, только от индивидуальных предпринимателей. Тогда мы подали заявку от ИП, но также не получили ответа. Если заявки проходят конкурсную комиссию, как утверждают организаторы, то где положение о конкурсной комиссии и ее членах? Также было бы удобнее подавать заявку онлайн с автоматической регистрацией и присвоением номера, а потом видеть прошедших участников в каталоге в общественном доступе», — говорит Прикарев.
По словам Ирины Сухотиной, с каждым участником проводится собеседование, организаторы смотрят на ассортимент и подачу товара. «Это для москвича ерунда, а мы сейчас боремся с комбинатом „Урюпинские узоры“, который делает чудесные изделия из пуха, но абсолютно не может себя презентовать. Они путешествуют с пластмассовыми вешалками, а на них висят вязаные кофточки. Мы говорим им о том, что надо использовать ящики и корзины, должна быть европейская раскладка», — говорит она. В этом году каждая торговая площадка будет специализироваться на определенном направлении товаров — новогодних игрушках, сладостях или одежде. В один ряд с «Урюпинскими узорами» встанут дизайнеры Игорь Чапурин и Катя Добрякова — они будут торговать свитшотами с символикой фестиваля на площадке «Модная деревня» у ЦУМа.
В связи с большим количеством заявок во многих точках произойдет передислокация: после Нового года один продавец уедет, а его место займет новый. Организаторы могут в одностороннем порядке расторгнуть договор, если увидят, что ассортимент представляет «вернисаж в Измайлово или рынок „Садовод“ в худшем их проявлении».
Ирина Сухотина отмечает, что все точки обязательно должны иметь товары до 250 рублей: «Чтобы пенсионеры, детки, которые накопили маме на подарок, или студенты всегда имели возможность что-нибудь маленькое — тот же магнитик — купить. И даже если это ресторан „Кафе Пушкинъ“ или LavkaLavka, люди не должны чувствовать себя сиротливо в праздники».
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