Как выигрывают тендеры

В 2016 году городской оргкомитет программы «Московские сезоны», ответственный за уличные фестивали, провел 11 крупных мероприятий. Клубничные пингвины, огромные банки с вареньем, пальмы у Большого театра, скульптуры богатырей запомнились горожанам и вызвали множество эстетических споров.

Заказчик всех московских фестивалей — государственное бюджетное учреждение «Московские ярмарки». Организация с таким названием существует меньше года, но, по данным системы СПАРК, успела заключить девять контрактов на организацию массовых мероприятий общей стоимостью 1,33 миллиарда рублей. Желающих получать из бюджета многомиллионные подряды оказалось немного — за прошедший год в открытых конкурсах «Московских ярмарок» поучаствовало всего девять компаний. На организацию фестиваля «Московская весна», который запомнился москвичам гигантскими пасхальными яйцами и зеленой головой на Пушкинской площади, и вовсе претендовал один поставщик — ООО «Московский сувенир плюс». Компания проводила крупные фестивали и раньше, а на организацию весеннего получила контракт стоимостью 189 миллионов рублей. Антикоррупционный центр партии «Яблоко» обнаружил в проведении конкурса «признаки коррупции»: он был объявлен, когда работы по подготовке фестиваля уже активно велись. Тогда же оказалось, что заместитель ГБУ «Московские ярмарки» Ирина Сухотина — бывший гендиректор и совладелец «Московского сувенира».

После скандала с зеленой головой и подозрений в непрозрачности госзакупок компания «Московский сувенир плюс» в тендерах больше не участвовала. Ей на смену пришло ООО «МФ-Групп», зарегистрированное в марте 2015 года. Компания получила подряды на организацию фестивалей «Дары природы», «Московское варенье» и других общей стоимостью 240 миллионов рублей.

В декабре «Московские ярмарки» изменили стратегию закупок: если раньше на проведение каждого фестиваля объявлялся отдельный конкурс, то теперь ведомство решило выбрать одного подрядчика на все мероприятия вплоть до 2018 года. На контракт стоимостью около 600 миллионов рублей претендовали две компании — ООО «Пряник» и все та же «МФ-Групп», которая стала победителем. Определение поставщика завершилось 30 ноября, а в первых числах декабря сотни конструкций уже монтировали на площадках фестиваля. Похожая ситуация случилась с фестивалем «Московская весна»: тогда в партии «Яблоко» посчитали, что подготовка сотен объектов за короткий срок указывает на наличие предварительных договоренностей между организатором и подрядчиком, и попросили прокуратуру и ФАС проверить тендер. ФАС нарушения в проведении конкурса обнаружила, но сочла, что они не повлияли на результат закупки.

Корреспонденту The Village не удалось найти информацию о том, какие проекты, кроме московских фестивалей, реализовала компания «МФ-Групп»: у нее нет официального сайта и каких-либо упоминаний о деятельности в интернете. На рынке есть одноименная компания MF-Group, которая специализируется на техническом обеспечении и организации мероприятий. Но выиграла контракт не она, а ее малоизвестная тезка. В телефонном разговоре гендиректор компании «МФ-Групп» Людмила Уголькова затруднилась рассказать, как устроена подготовка к фестивалю, и посоветовала обратиться в пресс-службу московских ведомств. «Выиграли, да, но контракт у нас еще не подписан», — сказала она 7 декабря, за девять дней до открытия фестиваля.

Судя по документам закупки, за 600 миллионов рублей компания должна разработать концепции, брендбуки, дизайн-макеты не менее 11 фестивалей, обеспечить электроснабжение, декорирование всех площадок, монтировать и демонтировать звуковое оборудование, проводить уборку и очистку от мусора.