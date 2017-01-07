В прошлом году The Village посетил несколько производств, чтобы узнать, как делают вещи, которые окружают нас в повседневной жизни. Также наши корреспонденты заглянули в ту часть привычных мест — торгового центра, супермаркета, отеля, — которая обычно скрыта от глаз посетителей. Собрали самые интересные истории о том, как все устроено.

Как устроен супермаркет В супермаркете сети «Я любимый» нам рассказали о том, как ищут место для открытия нового магазина, как продукты попадают на полки и что такое маркдаун. Также мы узнали об основных правилах расположения продуктов в магазине и других тонкостях — правильной подсветке и аромамаркетинге.

Кто и как готовит Москву к праздникам Репортаж о том, кто придумывает арт-объекты на улицах Москвы, кто и в каких условиях их производит и сколько все это стоит. Член оргкомитета «Московские сезоны» Ирина Сухотина рассказала The Village, что главный смысл ярмарок — удивлять и восхищать. По ее мнению, московские фестивали — облегченная версия старых ярмарок, куда привозили глотателей огня, карликов и бородатых женщин.

Как устроена канализация в Москве Материал с Курьяновских очистных сооружений, которые обслуживают южную часть города. На очистных сооружениях The Village узнал обо всех этапах путешествия воды — от момента спуска сливного бочка в конкретной квартире до попадания в Москву-реку. Процесс оказался непростым: канализационные стоки проходят пять ступеней очистки, и иногда в них находят немало интересного.

Как работают известные паблики во «ВКонтакте» К десятилетию «ВКонтакте» собрали истории появления популярных пабликов — MDK, Dead Dynasty, «Страдающее Средневековье», Motherland, «Россия без нас», «Цель: 1 миллиард рублей за год». Их владельцы рассказали о том, с чего начинали, как монетизировались и какую прибыль приносят их соцсетевые проекты сейчас.

Как делают лапшу быстрого приготовления The Village побывал на подмосковном заводе Big Bon и посмотрел на процесс приготовления лапши в пакетиках. Мы получили ответ на вопрос, который долго нас мучил, — почему лапша получается волнистой. А также узнали, как придумывают новые вкусы, как на заводе проверяют качество свежеприготовленных брикетов и насколько все это вредно.

Как шьют женское белье Фоторепортаж и история с фабрики компании «Дикая орхидея», где шьют трусы и бюстгальтеры. Сотрудники производства рассказали, как разрабатывается новая коллекция, как делают лекала и зачем шьют экспериментальные образцы: оказывается, чтобы запустить производство основной партии, партнеры марки несколько дней носят белье и проверяют, насколько оно удобно.

Как делают жевательную резинку Репортаж с завода в Новгородской области, где делают жевательную резинку Dirol и Stimorol. Корреспондент The Village разобрался, какие компоненты нужны, чтобы получить мягкую и тянущуюся подушечку, как делают жвачку с жидким центром и какие вкусы предпочитают в России, Европе и Африке.