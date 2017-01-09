Вот несколько моих личных лайфхаков, как спокойнее пережить первые дни работы после долгого отдыха. Первый — написать план текущих дел на те дни накануне ухода на новогодние каникулы или в отпуск: так проще будет вспоминать, что нужно сделать, и настроиться на нужный лад. А вот заняться стратегическим планированием лучше именно в первые рабочие дни. За время отдыха информация в голове уляжется, структурируется, и будет проще осознать, что главное, а что — второстепенное.

Большинство офисных сотрудников в начале января столкнутся с известной проблемой — загрузкой электронной почты и ее очисткой от сотен или даже тысяч сообщений (преимущественно спама), которые нападали за время каникул. Я считаю, что именно с этого и надо начать новый рабочий год. В почте наверняка попадутся запоздалые поздравления с праздниками, ответы на эти письма позволят потихоньку въехать в рабочие дела. А если вы забыли или не успели кого-то поздравить, то не поздно будет это сделать, а заодно и обсудить дела или дальнейшие планы.

Как бы мне ни хотелось, чтобы мои коллеги работали эффективно все восемь часов без спадов и подъемов в любой день недели, это невозможно. Поэтому я никогда не планирую какие-то важные обсуждения или совещания на первые рабочие дни в январе. Но можно, например, встретиться со своей командой и рассказать, какие цели и задачи вы ставите перед собой и вашим отделом/проектом на этот год, что вы планируете делать, каких целей добиваться и тому подобное. Главное, чтобы они не воспринимали эту встречу как очередную обязаловку в стиле «умри, но не сейчас», то есть она должна пройти легко и неформально.