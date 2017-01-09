Рабочий вопросКак дольше чувствовать себя отдохнувшим
Что помогает не растратить все силы в первые рабочие дни
Сегодня россияне вышли на работу после недели новогодних каникул. Мы выяснили у экспертов, как сохранить бодрость, несмотря на множество новых дел, и не растратить все силы в первые рабочие дни нового года.
Вера Игнаткина
главный редактор портала «Гарант.ру»
Вот несколько моих личных лайфхаков, как спокойнее пережить первые дни работы после долгого отдыха. Первый — написать план текущих дел на те дни накануне ухода на новогодние каникулы или в отпуск: так проще будет вспоминать, что нужно сделать, и настроиться на нужный лад. А вот заняться стратегическим планированием лучше именно в первые рабочие дни. За время отдыха информация в голове уляжется, структурируется, и будет проще осознать, что главное, а что — второстепенное.
Большинство офисных сотрудников в начале января столкнутся с известной проблемой — загрузкой электронной почты и ее очисткой от сотен или даже тысяч сообщений (преимущественно спама), которые нападали за время каникул. Я считаю, что именно с этого и надо начать новый рабочий год. В почте наверняка попадутся запоздалые поздравления с праздниками, ответы на эти письма позволят потихоньку въехать в рабочие дела. А если вы забыли или не успели кого-то поздравить, то не поздно будет это сделать, а заодно и обсудить дела или дальнейшие планы.
Как бы мне ни хотелось, чтобы мои коллеги работали эффективно все восемь часов без спадов и подъемов в любой день недели, это невозможно. Поэтому я никогда не планирую какие-то важные обсуждения или совещания на первые рабочие дни в январе. Но можно, например, встретиться со своей командой и рассказать, какие цели и задачи вы ставите перед собой и вашим отделом/проектом на этот год, что вы планируете делать, каких целей добиваться и тому подобное. Главное, чтобы они не воспринимали эту встречу как очередную обязаловку в стиле «умри, но не сейчас», то есть она должна пройти легко и неформально.
Максим Энтензон
руководитель направления подбора и адаптации персонала компании «Связной»
В первые рабочие дни усыпите перфекциониста: дайте себе время на раскачку, не требуйте от себя стопроцентной загрузки, не засиживайтесь допоздна. Словом, не старайтесь сделать все, что наметили на весь год, уже в первые дни января. Входите в рабочий ритм постепенно, это избавит вас от раздражения и выгорания и поможет дольше оставаться отдохнувшим и полным сил.
А вообще, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, возвращаясь из продолжительного отпуска, нужно в него правильно уйти. Планируя свою работу, постарайтесь максимально завершить дела перед каникулами. Не оставляйте рабочих задач, о которых вам придется вспоминать вместо того, чтобы отдыхать. Составьте для себя план действий, в котором отразите, что нужно сделать в первые дни, какие совершить звонки, отправить письма. Кроме того, за день-два до начала рабочих будней начинайте вливаться в привычный режим: вставайте пораньше, проверьте почту, освежите в памяти свои задачи и договоренности.
Ксения Ульянова
психолог, основательница «Happy академии»
Наш мозг устроен таким образом, что отслеживает преимущественно то, на чем мы концентрируемся. Если сосредоточиться на позитивных моментах, это позволит ощущать в целом более положительный настрой: вы будете бодры, энергичны и будете жаждать деятельности. Поэтому постарайтесь найти то, что поможет сместить акценты с «минуса» на «плюс»!
Купите новый ежедневник, ручку, яркий настольный календарь. Установите вдохновляющую заставку на компьютер или порадуйте себя новым офисным нарядом. Начните первые дни после праздников не с разгребания сложных задач, а с общения с коллегами. Наведите порядок на своем столе, настройтесь на позитивный рабочий процесс.
Обложка: Настя Григорьева
КомментарииПодписаться