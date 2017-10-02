Рабочий вопросСтоит ли писать незнакомцам в фейсбук по работе?
Как привлечь внимание тех, к кому у вас есть рабочий вопрос, и как относиться к запросам от незнакомцев в соцсети
С блокировкой в России социальной сети для деловых контактов LinkedIn Facebook стал еще активнее использоваться для общения по работе. Хедхантеры ищут здесь кандидатов, те, в свою очередь, бомбардируют резюме специалистов по HR и руководителей компаний, пиарщики стучатся в друзья журналистам, а те запрашивают комментарии в личных сообщениях. С помощью экспертов The Village разобрался в особенностях цифрового этикета и выяснил, можно ли стучаться в друзья к незнакомцу по рабочему вопросу, стоит ли такие запросы принимать и как вообще отделить личную жизнь от деловой в социальной сети.
Антон Прохоров
глава марки Harley-Davidson в России и СНГ
В обычной жизни никто не подходит к посторонним людям и не начинает, не представившись, обсуждать на короткой ноге какие-то свои дела или что-то предлагать. По крайней мере, такое поведение считается неприемлемым и вызывает вполне логичную негативную реакцию.
Социальные сети на сегодняшний день стали неотъемлемой частью жизни, и я уверен, что они также должны подчиняться привычным правилам этикета, в том числе делового, схожим с правилами из обычной, офлайн-жизни. Лично я не против входящих сообщений в социальных сетях, если они по делу и суть вопроса изложена конкретно. Но не добавляю посторонних людей в друзья просто так. Для многих тот же Facebook, например, остается исключительно личным пространством, и каждый человек устанавливает в социальных сетях свои границы. Имеет ли право человек с рабочим вопросом написать в социальную сеть интересующему его адресату? Безусловно! Так же, как и адресат имеет полное право не реагировать и не отвечать на сообщение.
Варвара Сидельникова
консультант по подбору персонала, кадровый холдинг «АНКОР»
Универсального ответа на вопрос, стоит ли принимать в друзья незнакомых людей, разумеется, нет. Все зависит от того, какие цели вы преследуете: общение исключительно с близкими людьми или стремление быть в курсе событий рынка, расширять профессиональную экспертизу. Я решила эту дилемму так: у меня есть «домашний» аккаунт во «ВКонтакте», где я общаюсь с друзьями и родственниками, и страница в Facebook, лента которого давно превратилась в агрегатор новостей рынка.
Мне как рекрутеру нередко приходится использовать социальные сети по работе: это эффективный инструмент поиска кандидатов и установления с ними контактов. По моему опыту, большинство людей до 35 лет не считают сообщение от незнакомца вторжением в частную жизнь. Для них соцсети — удобный способ связи, и нередко они сами предлагают продолжить общение, например в Facebook. Люди старше 35 чаще относятся к таким сообщениям настороженно и даже негативно. При этом, однако, после блокировки сети LinkedIn, в которой установление профессиональных контактов было распространенной практикой, многие стали лояльнее относиться к такому общению в Facebook.
Моя стратегия такова: я изучаю страницу человека, чтобы понять, насколько он активен в той или иной соцсети и есть ли у нас общие друзья. Если они есть, я прошу кого-то из них представить меня. Если нет, пишу лаконичное сообщение о том, кто я и с каким вопросом хотела бы обратиться. По статистике, если человек активен в социальной сети, то я получу обратную связь в восьми случаях из десяти, причем в пяти из них — в тот же день. Трое из пяти ответивших в тот же день, как правило, очень оперативны: ответ приходит в течение первых двух часов. Если человек неактивен в социальной сети, то срок ответа непредсказуем.
Стоит быть готовым получить негативный ответ и грамотно на него отреагировать. Так, однажды я получила гневное письмо, в котором мой адресат обвинил меня во вторжении в частную жизнь. Я извинилась, пояснив, что не хотела обидеть его, и, как ни странно, наше общение продолжилось.
Следует придерживаться нескольких правил при написании сообщения незнакомому человеку:
Адресность. Абстрактные, шаблонные, не адресованные конкретному человеку письма чаще всего остаются без ответа.
Кратко и по делу. Витиеватые конструкции, длинные сообщения работают хуже, чем короткие и по существу.
Суть вопроса. Следует четко написать, кто вы и с каким вопросом обращаетесь. Завершить письмо «призывом к действию» — вопросом или предложением, которое побудит человека ответить вам.
Не просить о чем-либо. Цель первого письма — познакомиться с человеком, найти точки соприкосновения. Просьба прислать в ответном письме что-либо (например, резюме или иной документ) вызовет в лучшем случае недоумение.
Михаил Буданов
руководитель направления новых медиа компании Yota
Говоря о цифровом этикете, мы часто забываем о том, что коммуникация подразумевает участие минимум двух людей. Общаясь, мы вполне способны разобраться, как нам это делать и где.
Не может быть точного ответа на вопрос о том, можно ли постучаться в друзья к незнакомому человеку в Facebook по рабочему вопросу. Тут следует отталкиваться от того, будет ли понятно человеку, почему вы стучитесь к нему. Работаете ли вы в одной отрасли, есть ли у вас общие друзья и так далее. Также многое зависит от негласных правил, которые сформировались на вашем рынке. Если вы работаете в телекоме, IT, журналистике или PR, рабочий вопрос в Facebook никого не удивит. Сомневаетесь? Спросите у собеседника, удобен ли ему этот способ связи.
Получив запрос от незнакомого человека, ознакомьтесь с его профилем. Есть ли точки пересечения — работа, друзья, интересы? Ваш фейсбук может стать интереснее и полезнее, если вы будете использовать его не только для контактов с людьми, которых знаете в реальной жизни. Насколько это удобно, решать вам. Ваши социальные сети должны помогать вам, а не раздражать.
Если вы еще не используете списки друзей — начните сегодня. Разделите ваши контакты на несколько больших групп: к примеру, семья и друзья, работа, отрасль, хобби. После этого вы легко будете управлять тем, кто из ваших друзей будет видеть то, что вы публикуете. Фото с дружеской вечеринки не будут обсуждать на работе, а ваши близкие не будут зевать от скуки аналитических материалов, которые вы обсуждаете по работе.
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