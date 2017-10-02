Универсального ответа на вопрос, стоит ли принимать в друзья незнакомых людей, разумеется, нет. Все зависит от того, какие цели вы преследуете: общение исключительно с близкими людьми или стремление быть в курсе событий рынка, расширять профессиональную экспертизу. Я решила эту дилемму так: у меня есть «домашний» аккаунт во «ВКонтакте», где я общаюсь с друзьями и родственниками, и страница в Facebook, лента которого давно превратилась в агрегатор новостей рынка.

Мне как рекрутеру нередко приходится использовать социальные сети по работе: это эффективный инструмент поиска кандидатов и установления с ними контактов. По моему опыту, большинство людей до 35 лет не считают сообщение от незнакомца вторжением в частную жизнь. Для них соцсети — удобный способ связи, и нередко они сами предлагают продолжить общение, например в Facebook. Люди старше 35 чаще относятся к таким сообщениям настороженно и даже негативно. При этом, однако, после блокировки сети LinkedIn, в которой установление профессиональных контактов было распространенной практикой, многие стали лояльнее относиться к такому общению в Facebook.

Моя стратегия такова: я изучаю страницу человека, чтобы понять, насколько он активен в той или иной соцсети и есть ли у нас общие друзья. Если они есть, я прошу кого-то из них представить меня. Если нет, пишу лаконичное сообщение о том, кто я и с каким вопросом хотела бы обратиться. По статистике, если человек активен в социальной сети, то я получу обратную связь в восьми случаях из десяти, причем в пяти из них — в тот же день. Трое из пяти ответивших в тот же день, как правило, очень оперативны: ответ приходит в течение первых двух часов. Если человек неактивен в социальной сети, то срок ответа непредсказуем.

Стоит быть готовым получить негативный ответ и грамотно на него отреагировать. Так, однажды я получила гневное письмо, в котором мой адресат обвинил меня во вторжении в частную жизнь. Я извинилась, пояснив, что не хотела обидеть его, и, как ни странно, наше общение продолжилось.

Следует придерживаться нескольких правил при написании сообщения незнакомому человеку:

Адресность. Абстрактные, шаблонные, не адресованные конкретному человеку письма чаще всего остаются без ответа.

Кратко и по делу. Витиеватые конструкции, длинные сообщения работают хуже, чем короткие и по существу.

Суть вопроса. Следует четко написать, кто вы и с каким вопросом обращаетесь. Завершить письмо «призывом к действию» — вопросом или предложением, которое побудит человека ответить вам.

Не просить о чем-либо. Цель первого письма — познакомиться с человеком, найти точки соприкосновения. Просьба прислать в ответном письме что-либо (например, резюме или иной документ) вызовет в лучшем случае недоумение.