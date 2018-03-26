Законно ли это?

Законодательство на это смотрит двояко, в частности судебная практика в России имеет примеры, когда суды вставали и на сторону работодателя, и на сторону сотрудника. Самый надежный способ избежать судебных претензий — прописывать эту возможность в трудовом договоре и получать явное согласие сотрудника на доступ в случае необходимости к его служебной переписке. При этом следить за личной перепиской работодатель не имеет права.

Очень важно отметить, что такое согласие дает работодателю право на автоматизированный контроль переписки по ключевым словам, но не тотальный контроль всех сообщений и их ручную обработку. Суд может это истолковать как нарушение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (статья 23 Конституции России).

Есть страны, в частности Германия, где работодателю законодательно запрещено мониторить любую переписку, даже служебную, даже если сотрудник дает на это согласие в трудовом договоре. То или иное сообщение можно прочитать только с разрешения работника и при его содействии.