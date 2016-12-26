Новогодний праздник может оказаться серьезным испытанием для нестойких душ. Алкоголь льется рекой, и как тут не удержаться попробовать все?

Отсюда правило первое: не мешайте напитки. Определитесь в самом начале вечера, что будете пить, и держитесь намеченного курса. Подавляющее большинство людей плохо переносит смесь напитков: как минимум головная боль вам обеспечена.

Правило второе: побольше ешьте! Без пищи опьянение наступает быстрее и сильнее. Если вы приехали на корпоратив голодными после тяжелого трудового дня, сначала поешьте, а потом уже ударяйте по спиртному.

Правило третье: пейте побольше воды! Обезвоживание организма — одна из главных причин похмелья.

Правило четвертое: контролируйте, сколько вы выпили!

У каждого есть своя норма, и, как правило, люди ее знают. Чтобы лучше контролировать выпитое, не доливайте напитки в неосушенный бокал. Допили, и тогда долейте: будете знать, сколько вы выпили бокалов вина, рюмок водки или дрэмов виски.

Правило пятое: побольше двигайтесь! Танцуйте, участвуйте в конкурсах от ведущего, выходите с коллегами покурить (правда, от самого курения лучше воздержаться: никотин усиливает похмельный синдром). Смысл этого правила прост: пока вы двигаетесь и отлучаетесь от стола, вы не пьете. К тому же крепкий алкоголь доходит с задержкой. Пока вы сидите и не делаете пауз в возлияниях, вам сложно оценить степень своего опьянения. Для этого нужно встать и пройтись.

Позаботьтесь заранее, как будете возвращаться домой. Не стоит приезжать на праздник на своем автомобиле, даже если вы не собираетесь выпивать: искушение может оказаться сильнее. И совершенно точно не стоит на нем уезжать.

Приехав домой, примите ложку «Энтеросгеля» — приятного мало, но средство проверенное.

И последний, личный совет: прекрасная атмосфера праздника и выпитый алкоголь располагают к откровенности и настраивают на романтический лад. И то и другое само по себе хорошо. Но подумайте: не пожалеете ли вы об этом на утро? Все-таки это не случайные попутчики в поезде, которых вы больше никогда не увидите.