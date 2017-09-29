Правительство представило проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, в котором предложило снизить порог беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые службы. Изменения хотят ввести с 1 июля 2018 года.

Так, правительство предложило снизить порог с 1 000 до 20 евро. По данным властей, такие меры помогут бюджету получить до 30 миллиардов рублей в 2018 году и до 60 миллиардов рублей в 2019 году. Таможенным представителем физических лиц в отношении ввозимых товаров планируется сделать «Почту России».

Согласно документу, порог снизится только для физических лиц. Размер пошлины при цене товара сверх 20 евро в документе не уточняется.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) предусматривает сохранение порога беспошлинного ввоза товаров в размере 1 000 евро на 2018 год. Ранее его планировали снизить до 500 евро в 2019 году и до 200 евро — в 2020.

Источники: информационная система Госдумы, vc.ru