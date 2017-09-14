На своей последней презентации Apple представила третье поколение умных часов. Одну из модификаций Apple Watch оснастили чипом eSIM, который позволяет гаджету подключаться к мобильной сети без участия айфона. Но радоваться рано — в России смарт-часы, по которым можно поболтать после пробежки, продавать пока не собираются. The Village выяснил, чем примечательна новая технология и что мешает ее внедрению отечественными операторами.

Что такое eSIM?

Чип eSIM пришел на смену и без того уменьшенным сим-картам вроде microSIM и nanoSIM, когда производителям потребовалось обеспечить сотовой связью небольшие гаджеты. В отличие от них, он по умолчанию встроен в устройство. Отказ от слота для сменных симок позволяет не жертвовать компактностью новинок и гарантирует защиту внутренних компонентов от пыли и влаги. Также аппараты с eSIM проще найти в случае их потери или кражи: злоумышленник не сможет переставить сим-карту, так как ее в принципе нет, а при включении гаджета загрузится профиль владельца, что облегчит определение его местоположения.

Впервые об использовании встроенного модуля идентификации абонентов в своих смарт-часах в 2016 году заявил Samsung. Летом того же года альянс GSM Association выпустил обновленные рекомендации, благодаря которым чип теперь может поддерживать несколько профилей от разных операторов. Одновременно с этим технологией Embedded SIM заинтересовались производители фитнес-трекеров, планшетов и датчиков для интернета вещей. Предполагается, что с внедрением eSIM в устройства Apple новый формат станет массовым, однако этому препятствует несколько факторов.

Что мешает внедрению технологии?

Ключевая идея eSIM заключается в том, что пользователь сможет переключаться между операторами на программном уровне, попросту загружая на чип новые профили симок. Эта концепция может навредить бизнесу сотовых гигантов, которые привыкли до последнего удерживать абонентов, поэтому многие из них не торопятся внедрять инновацию.

По данным самой Apple, в 2017 году новые смарт-часы поступят в продажу только в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Японии и Китае. В этих странах уже присутствуют операторы, работающие с eSIM.

Александр Поповский исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса «Вымпелкома» Операторы традиционно осторожно относились к eSIM. С одной стороны, это риск потери абонентского трафика. С другой стороны, это дает возможность построения новой бизнес-модели. Важно также, чтобы при использовании eSIM была обеспечена такая же надежная защита данных клиента, как и при использовании обычных сим-карт.

Проблема с распространением новых гаджетов с поддержкой сотовой связи усугубляется еще и отсутствием четких договоренностей между участниками рынка — регуляторами, производителями и операторами. В частности, в «Мегафоне» в принципе отказались от комментариев, сославшись на то, что eSIM не работает в России. Остальные операторы заявили, что пока изучают вопрос.

Дмитрий Солодовников пресс-секретарь МТС Мы работаем над внедрением eSIM. Во многом успешность этой инициативы зависит от самой Apple — будут ли они внедрять эту технологию в России.

Ольга Галушина пресс-секретарь Tele2 Мы рассматриваем возможность внедрения eSIM. Сейчас компания анализирует спрос на технологию среди абонентов и оценивает разработки поставщиков, чтобы предложить пользователям наиболее качественное решение.

В Apple на запрос The Village о запуске eSIM в России не ответили. При этом в «Вымпелкоме» напомнили, что в случае подключения Apple Watch к российским сетям связи корпорации потребуется пройти проверку Минкомсвязи и получить декларацию о соответствии смарт-часов существующим регламентам. С этим также могут возникнуть проблемы, учитывая, что статус даже предыдущей версии устройства удалось окончательно установить только в Верховном суде. Таможенники до последнего настаивали, что это простые часы, а не «сложные гаджеты для передачи данных».

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