Искусственный интеллект, дополненная реальность, истории, криптовалюты и, конечно, блокчейн — все эти сферы пользовались особой популярностью в стартап-среде в этом году. Часть останется на хайпе и в следующем. Чтобы узнать, за какими проектами из России стоит следить особенно пристально, мы обратились к тем, кто помогает им расти — и деньгами, и советом.

Инвесторы и представители акселераторов рассказали The Village о самых перспективных стартапах.

Медицина

Кто советует: «Сколково» Как связаны: резидент

Компания занимается разработкой и внедрением экспресс-тестов для диагностики здоровья головного мозга. Они позволяют определить, не поврежден ли орган, и оценить его возрастные изменения и риск возникновения инсульта. Диагноз можно поставить по одной капле крови, не обращаясь к МРТ.

Почему выстрелит: На 2018 год запланированы клинические испытания тест-полосок, получение регистрационного удостоверения и вывод продукта на рынок. Первыми комплекты для диагностики получат участники краудфандинговой кампании. Также продукт будет пользоваться спросом у пожилых людей, в скорой помощи и среди спортсменов, особенно у хоккеистов и боксеров, наиболее подверженных сотрясениям мозга.

Кто советует: AddVenture Как связаны: инвестор

Сервис помогает компаниям экономить на полисах ДМС и следить за здоровьем в коллективе. С его помощью сотрудники могут записаться на прием, вызвать скорую или получить онлайн-консультацию врача в приложении. Работодателям же система подсказывает, во сколько обойдется медобслуживание.

Почему выстрелит: BestDoctor объединяет тренды на цифровую медицину, здоровый образ жизни и использование IT-технологии в страховании. Кроме того, компания развивает новую для России и уже зарекомендовавшую себя в США модель предоставления медицинских услуг self-funding и помогает оптимизировать расходы бизнеса. Рынок добровольного медицинского страхования в России оценивается в 140 миллиардов рублей.

Образование

Кто советует: Sistema VC Как связаны: инвестор

Компания разрабатывает образовательные продукты для обучения детей естественным наукам. В MEL Chemistry входит набор для практических занятий химией и мобильные приложения с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности.

Почему выстрелит: В 2018 году проект планирует расширить область применения и продавать наборы не только для самостоятельного изучения, но и поставлять AR/VR-уроки в школы.

Еда

Кто советует: AddVenture Как связаны: инвестор

Сервис специализируется на доставке на дом правильного сбалансированного питания. Для худеющих, набирающих массу и гурманов предусмотрены разные меню, составленные профессиональными спортсменами и диетологами. С осени компания также развивает службу Unifood, в которой студенты могут заказать недельный рацион. Они получают короб с блюдами, которые нужно съесть в ближайшие дни, и продуктами для заморозки.

Публикация от Правильное Питание Спб Мск (@growfoodrus) Дек 9 2017 в 10:22 PST

Почему выстрелит: Благодаря правильной бизнес-модели для работы в экономсегменте компания показывает десятикратный рост. Предполагается, что в 2018 году экспансия сервиса только усилится — за счет расширения линейки продуктов и выхода за пределы Москвы и Санкт-Петербурга в регионы.

Кто советует: AddVenture Как связаны: никак

Онлайн-платформа облегчает взаимодействие между предприятиями общественного питания и поставщиками продуктов. Они совместно управляют закупками через облако, что сокращает время на обработку заказов и уменьшает количество возвратов и ошибок. Посетителям кафе и ресторанов это обеспечивает наличие любимых блюд в меню и, как следствие, более высокий уровень обслуживания.

Почему выстрелит: За год к MixCart присоединились свыше 2 800 заведений общепита и более 1 800 поставщиков. Благодаря франшизе компания открыла около 50 представительств по России и СНГ. В ноябре проект также начал работать в Испании, а в 2018 году продолжит экспансию на международном рынке.

Дизайн интерьера

Кто советует: Impulse VC Как связаны: никак

Сервис упрощает создание дизайн-проекта квартиры, которым затем сможет пользоваться ремонтная бригада. Пользователю достаточно ответить на несколько вопросов фототеста, чтобы получить первые наброски. Итоговый альбом с чертежами, сметами и ссылками на необходимые материалы обойдется в 29 900 рублей вне зависимости от площади помещения.

Почему выстрелит: Россияне становятся все более образованными в области дизайна интерьеров и хотят жить красиво, а жилье делать эффективным. При этом стандартные решения от «Сделано» или аналогов их уже не устраивают. FlatPlan же помогает сэкономить на документации.

Развлечения и спорт

Кто советует: РВК Как связаны: акселерация в Generation S

Компания развивает парки дополненной реальности под открытым небом. При помощи смартфона туристы могут увидеть исчезнувшие архитектурные шедевры и исторические события в реальном времени и пространстве. Сервис ориентирован на массовый рынок и адаптирован под различные модификации недорогих AR- и VR-шлемов.

Почему выстрелит: Компания проводит ICO для своего нового проекта Arcona. Это онлайн-платформа дополненной реальности, которая позволяет размещать рекламу, проводить игры и устраивать шоу в любой точке планеты, не выходя из дома. Местные жители смогут увидеть, что происходит в допреальности, с помощью своих гаджетов.

Кто советует: ФРИИ Как связаны: инвестор

Облачная игровая платформа, которая решает проблему слабого железа для геймеров с помощью собственной технологии стриминга изображения. Она позволяет играть в самые требовательные игры на любом компьютере с качеством картинки до 1080p и 60 FPS, а владельцев Mac избавляет от необходимости использовать виртуализацию и эмуляторы.

Почему выстрелит: Гейминг — одна из наиболее динамично развивающихся индустрий в мире. При этом почти 70 % аудитории Steam играют в GTA V на минимальных настройках, а до 30 % обладателей бюджетного компьютера вообще не могут запустить игру. Каждая последующая новинка в игровом мире будет делать технологии Playkey более востребованными.

Кто советует: бизнес-инкубатор ВШЭ Как связаны: никак

Система включает в себя гаджет, который крепится на сноуборд, и приложение для быстрого освоения новых трюков. Оно также оценивает уровень катания, что позволяет сравнивать свои результаты с единомышленниками. Комплект обходится в 170 долларов.

Почему выстрелит: У продукта уже появились поклонники в США и Канаде. Компания Signal Snowboards помогает доработать Leap для бизнес-аудитории. Разработчики приглашены в летний набор Y Combinator.

3D-печать

Кто советует: «Сколково» Как связаны: резидент

Компания разработала 3D-принтер Composer. В нем используются две катушки: первая — армированная композитная проволока, вторая — обычная пластиковая нить. В экструдере нить расплавляется, покрывая проволоку, что позволяет укладывать волокна в любом направлении, создавая сверхпрочные композиты любой формы и сложности. Они получаются в 20 раз прочнее обычных деталей.

Почему выстрелит: В ноябре готовый продукт уже представили на конференции Formnext во Франкфурте. В 2018 году он поступит в продажу.

Кто советует: бизнес-инкубатор ВШЭ Как связаны: победитель премии

Основной продукт компании — мобильный строительный 3D-принтер с автоматической системой подготовки и подачи смеси. Он позволяет печатать дома целиком прямо на месте строительства и практически полностью исключает человеческий фактор.

Почему выстрелит: Применение 3D-печати в девелопменте помогает на различных этапах сократить расходы на 15–60 % по сравнению с традиционными материало- и трудоемкими методами.

Боты и роботы

Кто советует: ФРИИ Как связаны: инвестор

Бот-рекрутер, использующий технологии искусственного интеллекта для поиска подходящих кандидатов в базах сайтов вроде HeadHunter и Superjob, их обзвона и проведения видеоинтервью.

Почему выстрелит: Стартап уже работает со 150 компаниями, среди которых значатся «Ростелеком», IKEA, МТС и Альфа-банк, и в 2018 году собирается осваивать мировой рынок.

Кто советует: РВК Как связаны: акселерация в Generation S

Робот предназначен для работы в местах повышенного скопления людей. Он помогает посетителям разобраться, где что находится, отвечает на их вопросы, показывает промоматериалы и запоминает каждого, с кем общался.

Почему выстрелит: Работодатели все чаще заменяют сотрудников алгоритмами и машинами, чтобы снизить расходы и привлечь дополнительное внимание со стороны продвинутой аудитории. В 2018 году этот тренд сохранится.

Кто советует: РВК Как связаны: акселерация в Generation S

Язык программирования высокого уровня, позволяющий не задумываться об особенностях конкретных роботов при постановке задач. Он помогает машинам координировать совместную работу и достигать одинаковых результатов, что важно в производстве.

Почему выстрелит: Развитие робототехники и появление новых моделей, заточенных под конкретные функции, требует универсального решения, которое позволит оптимизировать работу сразу нескольких роботов над одной задачей. При этом тенденция автоматизации производства сохранится.

Дроны

Кто советует: North Energy Ventures, Phystech Ventures Как связаны: инвесторы

Компания производит специальные энергетические системы, превращающие водород в электричество экологичным, бесшумным и крайне эффективным способом (КПД более 45 %). Топливные элементы позволяют запасать в пять раз больше энергии по сравнению с батареями и рассчитаны на использование в беспилотниках.

Почему выстрелит: В 2018 году в России, США и некоторых других странах продолжат дорабатывать стандарты по массовой эксплуатации дронов. Увеличение же времени полета еще сильнее расширит спектр задач, которые можно решить с помощью коптеров.

Финансы

Кто советует: Impulse VC Как связаны: советники

Приложение, которое использует технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям с управлением криптоактивами на различных биржах.

Почему выстрелит: С увеличением популярности криптовалют все больше людей рассматривают их как инвестиционные активы, но удобных инструментов для управления вложениями в биткоины, эфир и различные токены на рынке практически нет.

Кто советует: РВК Как связаны: акселерация в Generation S

Проект использует возможности гибридного интеллекта — человека и машин — для управления финансами на традиционных и крипторынках.

Почему выстрелит: Одновременное использование технического анализа и экспертных мнений позволит принимать более точные решения и успокоит потенциальных инвесторов, которые до этого боялись вкладывать деньги из-за растущей неопределенности на рынке — как из-за политической обстановки, так и из-за пугающего роста биткоина.

Кто советует: РВК Как связаны: акселерация в Generation S

Платформа представляет альтернативу инвестициям — краудваучинг. Пользователи могут заработать, выступив поручителями у заемщиков, которым срочно потребовался кредит. Разработчики обещают доход до 12 % в месяц. При этом есть вероятность потерять часть денег, если ссуду не погасят.

Почему выстрелит: Россияне стали более активно изучать различные способы увеличения капитала, а потребность в срочных займах никуда не исчезла, несмотря на попытки властей снизить закредитованность населения и урегулировать работу МФО.

Кто советует: РВК Как связаны: акселерация в Generation S

Мобильное приложение, которое помогает пользователям копить деньги. Им предстоит ухаживать за виртуальной пандой, но за реальные рубли. Они зачисляются на счет, который игрок заводит, чтобы исполнить свою мечту. На остаток начисляются проценты. Целями также можно делиться с друзьями.

Почему выстрелит: Стартап решает проблему повышения финансовой грамотности как у взрослых, так у детей. На этой же задаче на фоне кризиса сосредоточилось государство.

Торговля

Кто советует: The Untitled Ventures Как связаны: инвестор

Система включает в себя интерактивное зеркало для магазинов с мультитач-экраном и датчиками, а также программное обеспечение для персонала. Гаджет автоматически определяет, какую одежду решил примерить покупатель, и советует, что еще можно добавить в образ. Также зеркало позволяет вызвать продавца и предлагает клиенту персонализированные скидки.

Почему выстрелит: Mirow стоит примерно в десять раз меньше, чем известные на рынке аналоги, поэтому выгода от повышения среднего чека и конверсии примерок в продажи покроет затраты бизнеса на внедрение системы. Потребители же смогут совершать покупки в офлайне с таким же удобством, как и в интернете.

Кто советует: The Untitled Ventures Как связаны: инвестор

Компания разрабатывает сервис, подсказывающий человеку оптимальный размер одежды и то, как она сядет. Например, для платья — будет ли оно выше или ниже колена. Мерки извлекаются из опросника и селфи в полный рост.

Почему выстрелит: Проект решает проблему большого объема возвратов, достигающих половины заказанных удаленно вещей, и, в отличие от традиционных сканеров, не требует дополнительного оборудования кроме смартфона с установленным на нем приложением.

Кто советует: бизнес-инкубатор ВШЭ Как связаны: резидент

Приложение представляет собой карманную кассу, которая позволяет не стоять в очередях в магазинах, ресторанах и АЗС. Пользователю достаточно просканировать штрихкоды товаров, собирая продукты в корзину, а затем оплатить заказ картой или через Android Pay или Apple Pay.

Почему выстрелит: Компания заканчивает тестирование своих сервисов, в том числе собственной кассы самообслуживания, и в начале 2018 года запустит пилотный проект с одной из крупнейших в России продуктовых сетей. При этом Pay Z может быть интегрирован в работу большинства магазинов, так как не требует критического вмешательства в существующую инфраструктуру.

Развитие бизнеса и безопасность

Кто советует: бизнес-инкубатор ВШЭ Как связаны: проект сотрудника

Сервис помогает выявлять проблемные места в бизнес-модели и подбирать оптимальную конфигурацию метрик на основе теории ограничений Элияху Голдратта. Ее суть заключается в том, что, управляя очень малым количеством аспектов системы, можно достигнуть эффекта, намного превышающего результат воздействия на все проблемные области сразу или поочередно. Чтобы лучше разобраться в теории, можно сыграть в симулятор стартапа.

Почему выстрелит: Стартап ориентирован на международный рынок и помогает понять, как данные влияют на развитие бизнеса.

Кто советует: РВК Как связаны: акселерация в Generation S

Компания решает проблему цифрового мошенничества. Она предоставляет сервисы для извлечения текстовой информации из паспортов, определения подлинности цифровых документов и фотографий и биометрической идентификации.

Почему выстрелит: И компании, и госорганы все активнее переводят услуги в цифровой формат. Также они внедряют технологии идентификации граждан по фотографиям или видео, а также отпечаткам пальцев или голосу. Их используют и банки, и правоохранители, а в 2018 году задействуют и на портале госуслуг.

Социальное предпринимательство

Кто советует: бизнес-инкубатор ВШЭ Как связаны: резидент

Компания производит и продает товары повседневного спроса, а прибыль передает благотворительным фондам-партнерам. Среди них — «Вера», «Со-единение» и «Живи». Сейчас основной продукт бренда — негазированная питьевая вода. Ее закупают более сотни партнеров, включая «Ленту», «Алые паруса», «Утконос», «Перекресток», «ВкусВилл» и другие сети. Также доступен онлайн-заказ воды домой и в офис.

Публикация от Простое Добро (@prostoedobro) Окт 5 2017 в 8:14 PDT

Почему выстрелит: Компания активно расширяет сеть сбыта и собирается расширить ассортимент товаров, покупку которых можно будет приравнять к благотворительности. В 2018 году в продуктовую линейку планируется добавить чай, сахар, печенье и кошачий корм.

Кто советует: бизнес-инкубатор ВШЭ Как связаны: выпускник акселератора

Стартап помогает пользователям накапливать виртуальные «ленивые рубли» за то, что они пользуются интернетом, и тратить их на реальную помощь благотворительным фондам. Достаточно установить браузерное расширение, которое внедряет на сайты рекламу. Интерес к ней подогревается за счет геймификации — в виде игровых монеток и уровней.

Почему выстрелит: Первые тесты сервиса получили положительные отзывы пользователей. Сейчас команда начинает активное взаимодействие с НКО, тестируют каналы привлечения пользователей и параллельно дорабатывают техническую сторону сервиса. Стартап работает в нише «ленивой благотворительности» и предоставляет интересное для брендов решение. В 2018 году компания планирует привлечь не менее миллиона человек, чтобы ежемесячно переводить в благотворительные фонды более 10 миллионов рублей.

Кто советует: бизнес-инкубатор ВШЭ Как связаны: выпускник акселератора

Стартап работает в сфере интеллектуального волонтерства. Проект представляет собой биржу бесплатных онлайн-консультаций для НКО и благотворительных фондов по юридическим и бухгалтерским вопросам. В будущем к ним добавятся еще 11 областей знаний: от дизайна до стратегического планирования.

Почему выстрелит: Компания получила инвестиции от Игоря Рыбакова. Деньги направят на запуск API для партнеров и расширение географии проекта.

Кто советует: бизнес-инкубатор ВШЭ Как связаны: выпускник акселератора

Распределенная система переводчиков помогает бизнесу и госорганизациям предоставлять удаленный видеосурдоперевод для глухих и слабослышащих. Платят в этом случае сами компании и ведомства. Например, в Дубне сервис используют в МФЦ. Всего же к платформе подключены 435 организаций.

Почему выстрелит: Проект помогает общаться с особым клиентом и в 2018 году планирует увеличить количество подключенных регионов до 20.

Обложка: MEL Chemistry