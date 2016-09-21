Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции в ставки на киберспорт, исправление автопилота в Tesla и развитие музыкальной индустрии.

Инвестиции в киберспорт

Шведский сервис Gumbler, позволяющий игрокам соревноваться между собой за деньги, привлек 5 миллионов евро от финансовой компании Inbox Capital и нескольких спортсменов, среди которых оказался и капитан футбольной команды «Краснодар» Андреас Гранквист. Интерес инвесторов к платформе, на которой пользователи делают ставки на самих себя, оказался настолько высок, что некоторым из них даже пришлось отказать.

Доходы Pokémon GO

Pokémon GO уступила лидерство в рейтинге самых доходных игр американского App Store своему ближайшему конкуренту — игре Clash Royale от финской Supercell. Она продержалась на первом месте топа 74 дня, что стало третьим результатом среди всех игр. Разработчики планируют вернуть себе лидерство, выпустив обновление и запустив игру в Китае и Южной Корее, считающихся одними из самых высокодоходных игровых рынков в мире.

Кроссовки из будущего от Nike

Nike начнет продавать свои самозашнуровывающиеся кроссовки, похожие на обувь из фильма «Назад в будущее — 2», 28 ноября 2016 года. Модель под названием HyperAdapt 1.0 появится в фирменных магазинах компании в США. Ее цена пока не называется.

Терабайтная SD-карта

Американская корпорация SanDisk представила первую в мире SD-карту объемом в один терабайт. Одной из предпосылок для ее создания послужил рост популярности роликов со сверхвысоким разрешением. Ожидается, что на новом накопителе можно будет сохранить до 14 часов видео в формате 4K.

Исправление автопилота в Tesla

Tesla Motors обновила прошивку своих электромобилей после того, как китайские специалисты по кибербезопасности смогли получить доступ к автопилоту в Model S, находясь в нескольких километрах от машины. Они передали все данные об уязвимости в компанию, благодаря чему она смогла оперативно устранить уязвимость.

Развитие музыкальной индустрии

Звукозаписывающие лейблы научились использовать возможности интернета для увеличения своих заработков. По итогам первой половины 2016 года их прибыль выросла на 8,1 % — до 3,4 миллиарда долларов. 1,6 миллиарда из этой суммы пришлись на стриминговые сервисы. Поступления от них увеличились более чем в полтора раза.

Противостояние супербактериям

Сразу все страны ООН подписали декларацию о борьбе с супербактериями — болезнетворными организмами, устойчивыми к существующим ныне лекарствам. Они будут работать над созданием новых антибиотиков и развитием диагностики, а также повышать квалификацию медперсонала и образованность населения. Предполагается, что выполнение всех положений декларации поможет сократить мировую смертность на 700 тысяч человек в год.