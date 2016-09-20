Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новая покупка Google, инвестиции в конструктор роботов и правила дорожного движения для самоуправляемых автомобилей.

Аудиосообщения во «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» появилась функция отправки аудиосообщений. Она уже доступна в ее веб-версии, а также в приложениях на Windows Phone и Android. Владельцы гаджетов на базе iOS смогут отправлять друг другу голосовые записи после следующего обновления.

Новая покупка Google

Корпорация Google купила российский стартап Api.ai, работающий над технологиями внедрения голосового управления в различные устройства и приложения. Разработками команды пользуются более 60 тысяч разработчиков дополнений к Facebook Messenger, Slack, Kik и другим сервисам. Сумма сделки не разглашается.

Пакеты от Apple

Корпорация Apple запатентовала бумажный пакет. Описание обычного белого пакета с логотипом компании и двумя ручками, в который упаковываются покупки в Apple Store, заняло несколько десятков страниц, что вызвало насмешки со стороны СМИ и очередную волну дискуссий об инновациях в IT-сфере.

Экспансия «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» вышла на рынки Ирана, Китая и Ирака. В первой стране Android-приложение под брендом OK.RU появилось 3 сентября, во второй — 6-го, а в третьей — 9-го. Оно дублирует функции основной мобильной версии соцсети, но распространяется только в местных магазинах приложений.

Обход блокировок в Opera

В новой публичной версии браузера Opera появился бесплатный встроенный VPN-сервис. Функция активируется в настройках в разделе «Безопасность» и позволяет пользователям скрыть свой IP-адрес, подключившись к одному из пяти серверов компании в США, Канаде, Нидерландах, Германии или Сингапуре.

Продажи LeEco в России

Китайская компания LeEco поставила рекорд по продажам в России. За счет скидочных акций в первый день официальных продаж она реализовала 121 тысячу смартфонов Le 2 и Le Max2. Первые 10 тысяч аппаратов разошлись за восемь минут.

Инвестиции в конструктор роботов

Казахский стартап Robo Wunderkind, выпускающий модульных роботов-конструкторов для обучения детей программированию, привлек 500 тысяч долларов на международную экспансию. Компания уже договорилась о поставках продукции в три крупные торговые сети в США и готовится запустить продажи через Amazon.

ПДД для беспилотных автомобилей

До конца сентября 2016 года в США выпустят первые официальные правила дорожного движения для беспилотных автомобилей. Американские власти надеются, что автономные транспортные средства сделают передвижение «безопаснее, чище, доступнее и эффективнее».