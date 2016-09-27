Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: презентация мобильной платформы LADA Connect, продажа Domofond.ru и проблемы «Яндекс.Маркета».

Мобильная платформа АвтоВАЗа

АвтоВАЗ презентовал собственную мобильную платформу для управления автомобилем со смартфона. С помощью LADA Connect владелец машины сможет открывать и закрывать багажник, запускать двигатель, проверять двери, а также уточнять местоположение своего транспортного средства и его текущее состояние. С 2017 года систему начнут устанавливать на автомобили LADA Vesta и LADA XRAY.

Клипы от Facebook

Социальная сеть Facebook открыла вакансию директора по лицензированию музыки. Ему предстоит вести переговоры с музыкальными лейблами и издателями, а также принимать участие в создании видеосервиса, который, предположительно, должен составить конкуренцию YouTube.

Иск к SolarCity

Компанию двоюродных братьев Илона Маска SolarCity, которую предприниматель планирует объединить с Tesla Motors, обвинили в краже секретных данных. В конкурирующей фирме Cogenra Solar заявили, что сотрудники SolarCity смогли заполучить информацию об улучшении энергоэффективности солнечных панелей при подготовке сделки по слиянию, которое в итоге так и не состоялось. В самой SolarCity уверяют, что все было наоборот.

Офлайн-просмотр YouTube

Корпорация Google представила приложение для просмотра роликов из YouTube без подключения к Сети. С его помощью пользователи смогут скачать видео в нужном им формате для его последующего просмотра в офлайн-режиме или отправки находящимся рядом знакомым. Предполагается, что в первую очередь эта функция будет пользоваться популярностью в странах с недостаточно развитым интернетом. Где именно запустится YouTube Go, пока не уточняется.

Отключение Ozon от «Яндекс.Маркета»

Онлайн-гипермаркет Ozon отказался от дальнейшей работы с «Яндекс.Маркетом» после того, как торговая площадка решила отдавать предпочтение продавцам, позволяющим совершать покупки без перехода на сайт конкретного интернет-магазина. Представители ретейлера заявили, что им важны прямые отношения с покупателем, а также возможность предлагать собственные бонусные программы и акции.

Стипендия Тинькова

Основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков решил выплачивать стипендию в размере 40 тысяч рублей в месяц победителю международных олимпиад по программированию Геннадию Короткевичу, обучающемуся в ИТМО. По словам бизнесмена, на финансовую поддержку смогут рассчитывать и другие «одаренные и талантливые студенты», которым нужно «думать о знаниях, а не о деньгах».

Продажа Domofond.ru

Компания Avito, развивающая одноименную доску объявлений, стала единственным владельцем портала о недвижимости Domofond.ru. До этого она работала над проектом вместе со стартапом Property24, принадлежащим южноафриканской группе Naspers, и другими миноритариями. В Avito пообещали, что развитие бренда Domofond.ru продолжится. При этом в соответствующее подразделение планируется набрать новых сотрудников.

IT-кадры из Иннополиса

Университет Иннополис запустил бесплатную программу подготовки IT-специалистов. Он будет регулярно набирать на двухмесячные курсы желающих научиться программированию. По итогам обучения студенты пройдут собеседования в «Яндекс», Сбербанк, «Лабораторию Касперского», Acronis и другие компании. Если выпускникам предложат работу, они обязуются согласиться.