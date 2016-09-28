Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: запуск корпоративной версии Facebook, стулья для очередей от Nissan и нейросеть-переводчик.

Работа над iPhone 8

По словам сотрудника израильского офиса Apple, корпорация не станет выпускать промежуточную версию седьмого поколения своих смартфонов — iPhone 7s, — а вместо этого сразу представит пользователям iPhone 8. Предполагается, что это связано с кардинальным редизайном устройства, которое может лишиться рамок вокруг дисплея.

Запуск Facebook at Work

Корпоративная версия социальной сети Facebook, которая должна составить конкуренцию сервисам Slack и Yammer, запустится уже в октябре. По последним данным, Facebook at Work будет полностью платной. C компаний будут брать деньги за каждого активного пользователя.

Бесплатный Wi-Fi от Google

Корпорация Google представила проект развития бесплатного Wi-Fi в общественных местах по всему миру. Сейчас Google Station уже работает в Индии, где компании помогает оператор железнодорожной сети Indian Railways. Ежедневно к 52 интернет-станциям по всей стране подключаются 3,5 миллиона местных пользователей.

Мониторинг школ от ABBYY

Компания ABBYY запустила интернет-платформу для оценки качества образования в школах. «ABBYY Мониторинг» позволяет автоматизировать процесс проведения контрольных срезов среди учащихся, сократив время на проверку всех материалов с одного-двух месяцев до трех дней. Инвестиции в проект составили более 100 миллионов рублей.

Самоуправляемые стулья для очередей

Автоконцерн Nissan изобрел самоуправляемые стулья для сидения в очередях. Благодаря встроенному автопилоту ProPILOT они могут определить, освободилось ли уже перед ними место, чтобы автоматически продвинуться вперед. Доехав до конца очереди, кресло возвращается обратно. Продажи новинки стартуют в 2017 году.

Нейросеть-переводчик

В Google разработали систему перевода текстов с помощью нейронных сетей, которая, по мнению компании, превосходит все прочие методики машинного перевода. Ее основное отличие заключается в осмысленном переводе целых предложений, а не отдельных фраз. Новинку уже начали тестировать в сервисе Google Translate.

Конец эпохи BlackBerry

Корпорация BlackBerry официально объявила о закрытии подразделения по разработке мобильных телефонов. Теперь она будет развивать только собственное программное обеспечение, а выпуск гаджетов поручит партнерам. Предполагается, что это позволит улучшить финансовые показатели компании.