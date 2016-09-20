Национальное бюро кредитных историй подсчитало средний возраст должников, подпадающих под определение личных банкротов. Полученными данными организация поделилась с The Village.

37,8 года составляет средний возраст

потенциального банкрота

в России

В общей структуре потенциальных банкротов самую большую долю занимают граждане экономически активного возраста — от 30 до 50 лет. На них приходятся 62,9 % должников. Еще 21,7 % — это люди в возрасте от 51 до 60 лет. Наименьшее же число потенциальных банкротов зафиксировано в возрастных категориях младше 25 лет (0,8 %) и старше 60 (0,7 %).

Самые «возрастные» потенциальные банкроты живут в Камчатском крае (40,7 года), Карачаево-Черкесии (40,1), на Чукотке (39,2), а также в Калининградской и Магаданской областях (по 39 лет). Наиболее же молодые граждане, подпадающие под действие закона о банкротстве, проживают в Дагестане (34,8 года), Ненецком автономном округе (35,7), на Алтае (35,8) и в Мордовии (35,9).

C 1 октября 2015 года у физических лиц в России появилась возможность заявить о личном банкротстве, если сумма их долга по одному или нескольким кредитам превысила 500 тысяч рублей, а просрочка платежей перевалила за 90 дней. Если должники не подадут иск о собственной финансовой несостоятельности, то их могут привлечь к ответственности по статье 14.13 Кодекса об административных правонарушениях — «Неправомерные действия при банкротстве». Сумма штрафа в таких случаях колеблется от 1 до 3 тысяч рублей.