Мосгорсуд постановил навечно заблокировать в России основное «зеркало» онлайн-библиотеки «Флибуста», ранее уже попавшей в черный список. Об этом сообщает газета «Известия».

Таким образом, суд удовлетворил иск Ассоциации защиты авторских прав в интернете, представлявшей интересы издательства «Эксмо». Соответствующее решение уже направлено в Роскомнадзор. Предполагается, что доступ к ресурсу по адресу flibusta.is ограничат в ближайшие сутки.

По словам главы АЗАПИ Максима Рябыко, правообладатели понимают, что «Флибуста» может переехать на новый домен и тогда им вновь придется инициировать судебное разбирательство. При этом он отметил, что в скором времени необходимость в блокировке каждого отдельного «зеркала» исчезнет, так как доступ к ним будет ограничиваться автоматически на основании ранее вынесенного решения по основному сайту. Соответствующий законопроект уже находится на межведомственном согласовании.

Основной сайт «Флибусты» (flibusta.net) навечно заблокировали еще в апреле 2016 года по иску издательства «Эксмо». Оно обвиняло онлайн-библиотеку в незаконном распространении четырех книг Рэя Брэдбери: «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники» и «Золотые яблоки Солнца». Тогда же первичной блокировке подверглись два «зеркала» основного сайта.