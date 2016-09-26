Центробанк завершил зачистку на рынке микрофинансовых организаций. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Регулятор выяснил, что каждая третья МФО не выполнила требование по вступлению в одну из официальных саморегулируемых организаций. В общей сложности в этом уличили 946 компаний из 3 195.

При этом 620 МФО сразу исключили из реестра, так как они уже допускали различные нарушения и раньше. Они смогут возобновить работу не раньше чем через год. Еще к 326 компаниям применили менее строгое наказание. Им дали 90 дней на вступление в СРО. Если они не уложатся в этот срок, то их ждет штраф на сумму от 500 до 700 тысяч рублей, а затем исключение из списков Центробанка.

Участники рынка считают решение регулятора справедливым. Они отмечают, что любая МФО даже с самой сложной структурой управления могла успеть вступить в СРО в срок — до 6 сентября 2016 года.

Несмотря на обилие нарушений в этой сфере, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против предложения запретить деятельность микрофинансовых организаций в России. По ее мнению, это может привести к резкому росту популярности услуг нелегальных кредиторов.