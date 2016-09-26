Главу департамента строительства «Аэрофлота» Андрея Шарикова заподозрили в хищении у компании 21 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, топ-менеджер работал вместе с учредителем компании «ЭнергоХолдинг». Он вносил в акты первичного учета электроэнергии, акты сверки расчетов по договору электроснабжения и акты приема-передачи электроэнергии завышенные показатели. Переплату участники схемы делили между собой.

Шарикова уже арестовали, а его сообщника отправили под домашний арест. Их обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.