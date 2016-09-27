В сети магазинов «Азбука вкуса» начали внедрять режим оплаты покупок по отпечаткам пальцев. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Первым магазином, подключившимся к системе биометрии, стала «Азбука вкуса» на Нахимовском проспекте в Москве. Партнером ретейлера в этом проекте выступает Сбербанк. Вместе они будут тестировать технологию в течение года, а затем решат, подключать ли к системе другие магазины.

Чтобы воспользоваться новой услугой, держателям карт Visa и MasterCard достаточно пройти процедуру регистрации на кассе. Сотрудники магазина отсканируют отпечатки двух пальцев покупателя с помощью специального POS-терминала и привяжут их к платежным данным карты. При этом сама биометрическая информация у участников проекта храниться не будет. После сканирования информация преобразуется в уникальный набор числовых кодов, каждому из которых присваивается определенный идентификатор.

По словам главы «Азбуки вкуса» Владимира Садовина, использование биометрии должно упростить процесс совершения покупок, так как клиентам больше не придется искать карту в кармане или сумочке. Никаких дополнительных комиссий за оплату по отпечаткам пальцев не предусмотрено.