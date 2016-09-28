Эксперты Всемирного экономического форума представили обновленную версию рейтинга самых конкурентоспособных стран мира. The Village публикует десятку лидеров.

Место Страна Индекс, баллы

Швейцария 5,81

Сингапур 5,72

США 5,7

Нидерланды 5,57

Германия 5,57

Швеция 5,53

Великобритания 5,49

Япония 5,48

Гонконг 5,48

Финляндия 5,44

По сравнению с 2015 годом тройка лидеров не изменилась, как и общий состав десятки. При этом Германия и Нидерланды поменялись местами, а Швеция и Великобритания потеснили Японию и Гонконг.

Россия в индексе 2016–2017 года заняла 43 место. Вопреки кризису стране удалось улучшить свои позиции на две строчки, преимущественно за счет роста инновационного потенциала и снижения административных барьеров в деловой среде. Негативные же оценки государство получило из-за неблагоприятной макроэкономической среды и ограниченности финансирования. Соседями России в рейтинге стали Панама (42-е место) и Италия (44-е).

В общей сложности в список вошли 138 государств. Наименее конкурентоспособные из них располагаются в Африке. В частности, в пятерку аутсайдеров вошли Малави, Бурунди, Чад, Мавритания и Йемен. Помимо африканских стран, в последней десятке также значится Венесуэла, занявшая 130-е место.

В основе рейтинга Всемирного экономического форума лежат общедоступные данные и результаты опросов руководителей компаний из разных стран мира. При оценке государств учитываются 12 критериев, среди которых, например, значатся «эффективность рынка труда», «эффективность рынка товаров и услуг», «конкурентоспособность компаний» и «качество институтов».