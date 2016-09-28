Россияне стали чаще отказываться от домашнего интернета в пользу мобильного. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Минкомсвязи.

Из него следует, что за второй квартал 2016 года количество активных абонентов проводного широкополосного доступа к интернету уменьшилось на 1,4 % — до 26,9 миллиона человек. Спада этого показателя не наблюдалось с 2014 года.

Одновременно с этим база мобильных пользователей Сети, наоборот, увеличилась. К середине 2016 года в ней значились уже 98,9 миллиона человек, что на 3,7 % больше, чем к концу марта.

В Минкомсвязи изменения показателей объясняют сезонностью. По словам чиновников, количество пользователей домашнего интернета регулярно уменьшается или как минимум замедляет свой рост во втором квартале, а мобильного — в первом. В годовом же исчислении количество пользователей как фиксированного, так и мобильного доступа в интернет в России растет. В первом случае прирост составил 6,4 %, а во втором — 3,9 %.

Сами участники рынка допускают, что изменение числа абонентов может быть связано с желанием россиян сэкономить. Для этого они могли либо отключить домашний интернет на время отпуска, либо полностью перейти на мобильный интернет, в особенности с учетом появления новых безлимитных тарифов.