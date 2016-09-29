Эквадорский институт по интеллектуальной собственности, аналогичный российскому суду, постановил разделегировать домен rus.ec, на котором расположен основной сайт онлайн-библиотеки «Либрусек». Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующее решение приняли по заявлению Ассоциации защиты авторских прав в интернете, ранее добившейся блокировки ресурса в России. По словам главы АЗАПИ Максима Рябыко, на проведение всех формальных процедур уйдет еще около трех месяцев. Таким образом, сайт «Либрусека» полностью закроют примерно к 2017 году.

Кроме того, сейчас в отношении сайта «Либрусек» проходит расследование по части 3 статьи 146 Уголовного кодекса — «Нарушение авторских и смежных прав». Правоохранители изучают предположительные связи компании «Универсальные книжные технологии» и основателя сайта «Аймобилко» с деятельностью онлайн-библиотеки. При этом они уже успели изъять у хостинг-провайдера «Теленэт» все серверы, на которых, предположительно, размещались ресурсы УКТ.

Сайт онлайн-библиотеки «Либрусек» был основан в 2007 году. Изначально задумывалось, что пополнять контент будут сами пользователи, и скачивание книг было бесплатным. Однако в ноябре 2009 года после DDoS-атаки правила изменили. Сначала разработчики ввели принудительное перенаправление анонимных пользователей на платные электронные магазины при попытке скачать книгу, а спустя некоторое время уже и зарегистрированные пользователи потеряли возможность бесплатно скачивать произведения. Тем не менее месячная посещаемость онлайн-библиотеки «Либрусек», по данным сервиса статистики Similarweb, составляла 9,4 миллиона человек.

В сентябре 2016 года в России вступило в силу решение Мосгорсуда о пожизненной блокировке сайта «Либрусек». Доступ к ресурсу ограничили из-за иска АЗАПИ о незаконном распространении книг издательства «АСТ». Речь шла о произведениях «Древний. Предыстория. Книга третья» Сергея Тармашева, «Кто не думает о последствиях» Даниила Корецкого и «Нежные листья, ядовитые корни» Елены Михалковой.