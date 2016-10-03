Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру после проверки инновационного центра «Сколково». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на полный текст отчета о проверке, которую палата проводила вместе с ФСБ с ноября 2015-го по июнь 2016 года.

В палате пояснили, что обращения в Генпрокуратуру направляются, если аудиторы находят при проверках нарушения закона. Там также сообщили, что прокуратура уже направила представление президенту фонда «Сколково» по фактам необоснованного расходования грантов.

Кроме того, аудиторы Счетной палаты выяснили, что с 2013 по 2015 год «Сколково» получило из федерального бюджета 58,6 миллиарда рублей субсидий (это составляет около 80 % всех доходов центра). При этом собственная операционная деятельность принесла «Сколково» только 4,5 % доходов, в то время как законодательство предписывает фондам жить в основном на свои средства.

Также оказалось, что на зарплаты 333 своих сотрудников центр «Сколково» потратил почти в два раза больше бюджетных денег, чем на 287 грантов. Всего на зарплаты ушло 8,9 миллиарда рублей. Средняя зарплата в фонде на 2015 год составляла более 468 тысяч рублей.

Аудиторы к тому же установили, что почти 60 % экспертов и 30 % членов комитета, занимающегося грантами, оказались лично заинтересованы в оцениваемых проектах.