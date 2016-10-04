Компания Con Certeza, разрабатывающая системы прослушки для оперативно-разыскных мероприятий, начала поиск подрядчика для проведения исследования о возможности перехвата и расшифровки трафика популярных мессенджеров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Из переписки сотрудника Con Certeza с техническим специалистом одной из российских компаний в сфере информационной безопасности следует, что перед исполнителем стоит задача проверить на уязвимости WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram и Skype на iOS и Android. На изучение каждого мессенджера отводится по два месяца.

В итоге подрядчик должен подготовить экспертное заключение о возможности перехвата чувствительных данных — идентификаторов сторон общения, паролей и сообщений. Плата за основную часть исследования составляет 130 тысяч рублей из расчета за один мессенджер. Если исполнителю удастся перехватить трафик, в особенности с использованием атаки Man-in-the-Middle, и продемонстрировать это, то ему выплатят бонус в 230 тысяч рублей.

Судя по переписке между Con Certeza и одним из кандидатов на выполнение работ, придавать результаты исследования огласке не планируется. Они нужны для определения возможности реализации «закона Яровой».

В Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger не ответили на запросы СМИ, а в корпорации Microsoft, которой принадлежит Skype, отказались от комментариев.