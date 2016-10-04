Путин пообещал смягчить правила контроля валютных сделок
Президент России Владимир Путин согласился смягчить валютный контроль. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Глава страны пообещал вдвое увеличить порог валютных операций, подлежащих контролю со стороны государства, — с 50 до 100 тысяч долларов. Соответствующую инициативу уже поддержал министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Сейчас Центробанк обязывает участников рынка предоставлять документы о проведении валютных сделок на сумму свыше 50 тысяч долларов. Они могут заключить контракт, но перевести по нему деньги, в том числе аванс, можно будет только после оформления паспорта сделки. По словам главы Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Галины Баландиной, это «очень связывает экспортеров и импортеров».
Сам Центробанк в июне 2016 года выступал, наоборот, за ужесточение правил валютного контроля. Он предлагал снизить пороговую сумму с 50 до 25 тысяч долларов. Предполагалось, что мера распространится на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих как по экспортным, так и по импортным контрактам. При этом планировалось обязать граждан, предоставляющих займы на такую сумму нерезидентам России, тоже оформлять паспорта сделок.
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