Президент России Владимир Путин согласился смягчить валютный контроль. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Глава страны пообещал вдвое увеличить порог валютных операций, подлежащих контролю со стороны государства, — с 50 до 100 тысяч долларов. Соответствующую инициативу уже поддержал министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Сейчас Центробанк обязывает участников рынка предоставлять документы о проведении валютных сделок на сумму свыше 50 тысяч долларов. Они могут заключить контракт, но перевести по нему деньги, в том числе аванс, можно будет только после оформления паспорта сделки. По словам главы Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Галины Баландиной, это «очень связывает экспортеров и импортеров».

Сам Центробанк в июне 2016 года выступал, наоборот, за ужесточение правил валютного контроля. Он предлагал снизить пороговую сумму с 50 до 25 тысяч долларов. Предполагалось, что мера распространится на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих как по экспортным, так и по импортным контрактам. При этом планировалось обязать граждан, предоставляющих займы на такую сумму нерезидентам России, тоже оформлять паспорта сделок.