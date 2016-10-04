Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: противостояние Google и Amazon, экспансия Gett и инвестиции в игры для виртуальной реальности.

Подорожание Netflix

Видеосервис Netflix подорожал почти на 5 % из-за слухов о поглощении компанией Walt Disney. Стоимость акций компании достигла максимума с мая 2016 года — 103,39 доллара за штуку. В конце сентября похожие слухи привели к резкому росту котировок Twitter.

Противостояние Google и Amazon

Корпорацию Google могут вновь обвинить в злоупотреблении положением на рынке. На этот раз она предупредила производителей техники для дома, что прекратит сотрудничество с ними, если они встроят в свои устройства поддержку голосового помощника Alexa от Amazon. Таким образом в компании хотят продвинуть собственную разработку — Google Home.

Нехватка денег на 4chan

Владелец самого популярного анонимного имиджборда 4chan Хироюки Нисимура пожаловался на нехватку денег для поддержания проекта. По его словам, решить проблему можно продажей большего числа подписок, размещением навязчивой рекламы или закрытием некоторых разделов сайта для уменьшения затрат на хостинг. Кроме того, уже появились первые предложения о покупке ресурса.

Экспансия Gett

Сервис заказа такси Gett начал работать еще в девяти городах России. Теперь его услугами можно воспользоваться в Новокузнецке, Тюмени, Томске, Тольятти, Владимире, Новороссийске, Туапсе, Анапе и Геленджике. Компания продолжит и дальше осваивать города с населением от 500 тысяч человек.

Инвестиции в VR-игры

Венчурный фонд Sistema VC вложил 65 миллионов рублей в разработчика игр для виртуальной и дополненной реальности Luden.io. Теперь ему принадлежат 25 % компании, которая раньше была подразделением студии Nival. Деньги планируется потратить на выпуск новых игр для платформы Google Daydream и других.

Big Data для МТС

В МТС решили использовать технологии анализа больших данных для развития розничной сети. Оператор попробует обратиться к Big Data, чтобы выбрать наиболее подходящие площадки для размещения новых салонов и определения их формата.

Запах только что распакованного Mac’a

Компания TwelveSouth, выпускающая аксессуары для техники Apple, представила свечу с запахом только что распакованного компьютера Mac. Чтобы воссоздать аромат пластика и алюминия, в студии использовали нотки мяты, персика, базилика, лаванды, мандарина и шалфея. Цена одной New Mac составляет 24 доллара. Ее должно хватить как минимум на 45 часов горения. Первую партию уже распродали.