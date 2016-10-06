Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новый проект «Нетологии», закат Theranos и успешная эвакуация с космического корабля.

Биржа «Нетологии»

Онлайн-университет «Нетология» запустил собственную фриланс-биржу в Facebook. С ее помощью стартапы могут обратиться к начинающим специалистам, готовым выполнить их задание бесплатно или за символическую плату. Сами же выпускники и студенты получают шанс проверить теорию на практике.

Netflix в кинотеатрах

Видеосервис Netflix заключил стратегическое соглашение о партнерстве с американской сетью кинотеатров iPic Entertainment. Она согласилась показать на своих экранах 10 фильмов, снятых компанией, в день их официального релиза на сайте. Подробности сделки — например, правила распределения доходов от продажи билетов — не уточняются.

Закат Theranos

Американский стартап по анализу крови Theranos, находящийся под следствием из-за введения потребителей в заблуждение, закроет все свои оздоровительные центры и лаборатории для клинических испытаний. В результате работы лишится почти половина штата компании — 340 человек из 790. Оставшаяся часть команды сосредоточится на развитии переносных лабораторий miniLab.

Обвал акций Twitter

Капитализация сервиса микроблогов Twitter на предбиржевых торгах на NASDAQ обвалилась более чем на 18 %. Акции компании начали дешеветь из-за слухов о том, что Apple, Google и Disney передумали покупать ее, хотя само руководство сервиса надеялось заключить сделку до конца месяца.

Идеальная кожа от Panasonic

Японская корпорация Panasonic представила новую версию своего смарт-зеркала. Теперь оно способно не только подсвечивать незаметные невооруженному взгляду несовершенства кожи на отражении, но и помогать в их маскировке. Зеркало оснастили принтером, печатающим индивидуальные подобранные косметические заплатки, на которые нанесен консилер и тональный крем.

Эвакуация с космического корабля

Компания Blue Origin Джеффа Безоса успешно протестировала системы эвакуации с космического корабля New Shepard. Во время испытаний капсула, в которой будут размещаться пассажиры, экстренно отделилась от ракеты и на парашютах спустилась на землю.

Перспективы онлайн-экспорта из России

По прогнозам PayPal и Data Insight, в 2016 году рынок онлайн-экспорта из России вырастет на 32 % и преодолеет отметку в 2 миллиарда долларов. Чаще всего продукцию российского производства покупают в США, Германии и Великобритании. При этом типичный интернет-экспортер — это недавно созданная компания из региона.