Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: Нобелевская премия по экономике, развитие «Одноклассников» и первый в мире умный турник.

Нобелевская премия по экономике

В 2016 году Нобелевскую премию по экономике присудили работающим в США ученым Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрёму. Они получат 932 тысячи долларов за развитие теории контрактов. Первый сформулировал критерии, позволяющие определить, в каких случаях организации должны быть частными, а в каких общественными, а второй установил, что в оптимальном контракте размер выплат сотруднику, работа которого влияет на стоимость акций компании, должен зависеть от общего состояния отрасли и других предприятий, работающих в ней.

Приостановка выпуска взрывающихся телефонов

Корпорация Samsung вновь приостановила производство смартфонов Galaxy Note 7 из-за новых случаев возгорания в том числе и исправленных устройств. Ранее обновленные аппараты уже перестали выдавать некоторые операторы. Предполагается, что компания пошла на такой шаг по рекомендации регуляторов из Китая и США.

Симулятор морали от MIT

Специалисты Массачусетского технологического института запустили симулятор морали, с помощью которого планируется развивать искусственный интеллект беспилотных машин. Игрокам предлагается выбирать, кому придется умереть, а кто спасется в ДТП с летальным исходом.

Первый в мире смарт-турник

Американский стартап Forza представил первый в мире умный турник. Smart Fitness Bar умеет подсчитывать подтягивания, измерять пульс владельца и считать сожженные им калории. Создатели устройства рассчитывают, что учет показателей усилит соревновательный дух в сообществе спортсменов.

Новинка от Tesla

Глава Tesla Motors Илон Маск пообещал представить новый продукт, появление которого станет неожиданностью для общественности. Предполагается, что на отдельной презентации 17 октября компания покажет новый автомобиль или следующую версию своего автопилота. На 28-е запланировано совместное мероприятие с SolarCity.

Банк для репетиторов

Банковский сервис для предпринимателей «Точка» представил услугу по регистрации и обслуживанию ИП для людей, вынужденных регистрироваться для легализации своей деятельности. Новая услуга рассчитана на репетиторов, водителей такси и фрилансеров.

Развитие «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» позволит владельцам сообществ общаться с пользователями от имени принадлежащих им публичных страниц. Вдобавок к этому они смогут разработать ботов, которые будут отвечать на типовые вопросы вместо них. Аналогичные функции уже есть в соцсети «ВКонтакте».

Инвестиции в образовательные стартапы

Издательство «Просвещение» вложит до 3 миллиардов рублей в образовательные стартапы. Поиском подходящих проектов занялся Фонд развития интернет-инициатив. Он принимает заявки от команд как минимум из двух человек, уже успевших создать прототип своей образовательной платформы или средства обучения из области техники и робототехники.