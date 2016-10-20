Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новый конкурс для предпринимателей, солнечные очки из Deus Ex и карточная игра про Кремниевую долину.

Поиск ниши на миллиард

Банк ВТБ24 и издательский дом «Коммерсантъ» запустили ежегодный конкурс для предпринимателей «Ниша на миллиард». До 30 октября на участие в нем могут заявиться представители малого и среднего бизнеса, занимающиеся франчайзингом, развитием lifestyle-сервисов, производством продуктов питания или разработкой IT-продуктов для других компаний. Еще одна номинация конкурса — «бизнес-мама». Победителя определят по итогам онлайн-голосования.

Смартфон от Kodak

Eastman Kodak представила новый смартфон для профессиональных фотографов — Kodak Ektra, названный в честь первого фотоаппарата компании, выпущенного в 1941 году. Устройство работает на базе Android и оснащено 21-мегапиксельной камерой и пятидюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Цена новинки составляет 550 долларов.

Карточная игра про Кремниевую долину

У настольной игры «500 злобных карт» появилась специальная версия для стартаперов. Набор Disrupt Cards продается за 20 долларов и предлагает проявить чувство юмора, описывая ситуации, в которые могут попасть предприниматели из Кремниевой долины.

Смарт-шахматы

Итальянский стартап Square Off собрал необходимые ему 45 тысяч евро на запуск производства шахматной доски, фигурки по которой могут передвигаться самостоятельно — без физического вмешательства игроков. Ее предлагают использовать как для тренировок с искусственным интеллектом, так и для визуализации ходов противников из специального мобильного приложения.

Солнечные очки из Deus Ex

Пользователь Reddit Юсиф Ашур спроектировал солнечные очки, которые автоматически активируются при попадании на свет и снимаются при перемещении в тень. Он вдохновился игрой Deus Ex, главный герой которой носит очки с самовыдвигающимися линзами.

Стажировки в Google

Google начала принимать заявки на стажировки в сфере бизнеса в 30 городах по всему миру, включая Москву и Киев. Анкеты от студентов бакалавриата и магистратуры, решивших попробовать себя в продажах, маркетинге или рекламе, будут приниматься до 1 декабря.