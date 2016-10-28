Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции в ремонты, проблемы Amazon и стоимость Bookmate.

Аналог PayPal от Сбербанка

Сбербанк завершил тестирование своей собственной системы для оплаты покупок в Сети, которая будет работать по аналогии с американской PayPal. После выбора товара на сайте покупатель сможет щелкнуть по специальной кнопке и подтвердить оплату по карте — либо через «Сбербанк.Онлайн», либо по СМС.

Финансы основателя Amazon

Онлайн-гипермаркету Amazon не удалось впечатлить инвесторов показателями роста прибыли выручки по итогам третьего квартала 2016 года. В результате этого акции компании на бирже подешевели сразу на 5,7 %, а состояние ее основателя Джеффа Безоса всего за час обвалилось на 3,2 миллиарда долларов — до 67,5 миллиарда.

Интерес Pornhub к Vine

Крупнейший в мире порносайт Pornhub заинтересовался покупкой сервиса коротких видео Vine, о закрытии которого 27 октября объявил Twitter. Представители ресурса считают, что дополнительные финансовые вложения пошли бы компании на пользу, а само приложение при этом можно было бы превратить в сервис для взрослых. «Порнороликов продолжительностью в шесть секунд более чем достаточно, чтобы большинство людей смогли получить удовлетворение», — отметили в Pornhub.

Инвестиции в ремонты

Сервис по ремонту квартир «Сделано» привлек инвестиции на сумму в 20 миллионов рублей. Компания получила конвертируемый заем от бизнес-ангелов Алексея Менна и Бориса Жилина. Эти деньги позволили предприятию снизить стоимость своих услуг примерно на треть.

Робот-космонавт Федор

В 2021 году с космодрома «Восточный» собираются запустить беспилотный корабль, которым будет управлять человекоподобный робот Федор, способный работать даже в агрессивной среде. «Я потираю потные ладошки, ожидая, какой эффект это произведет на наших американских коллег», — поделился вице-премьер Дмитрий Рогозин, отвечающий за развитие космической отрасли в России.

Стоимость Bookmate

Онлайн-ретейлер «Юлмарт» продал 10 % сервиса для чтения книг Bookmate неназванному частному инвестору. В ходе сделки общую стоимость сервиса оценили в 20–25 миллионов долларов. Какая доля компании осталась у самого «Юлмарта», не уточняется.

Голосовая идентификация в банках

ВТБ24 собирается стать первым российским банком, проводящим идентификацию клиентов по голосу. Тестирование биометрических технологий хотят завершить уже в третьем квартале 2017 года. Сбербанк планировал начать работу в этом же направлении не раньше 2020-го.