Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: обвал акций Fitbit, беспилотники для военных и хакатоны «СберТеха».

Обвал акций Fitbit

Рыночная капитализация корпорации Fitbit, лидирующей в сегменте фитнес-браслетов, обвалились сразу на 30 %. Акции компании начали стремительно дешеветь из-за того, что она представила существенно расходящийся с представлениями аналитиков прогноз на окончание 2016 года. Производитель рассчитывает на квартальную выручку в 750 миллионов долларов, в то время как эксперты ожидают на треть больше — 985 миллионов.

Новый конкурент Slack

Российская компания «Новые облачные технологии», выпустившая пакет приложений для работы с документами «МойОфис», работает над корпоративным мессенджером «Логос». Предполагается, что он сможет составить конкуренцию Slack. Публичное тестирование сервиса начнется в декабре 2016 года.

Гибкий iPhone

После двух неудачных попыток корпорации Apple все-таки удалось получить патент на гибкий iPhone. Из документа следует, что аппарат можно будет складывать пополам за счет использования углеродных нанотрубок.

Беспилотники для военных

В России продолжают развивать беспилотники. В ближайшее время Росгвардия получит от «дочки» «Калашникова» новых дронов, которые смогут автоматически возвращаться на базу в случае потери связи с ней и игнорировать любые посторонние команды. В распоряжении же армии окажется VR-шлем «Сварог», который позволит не только увидеть поле боя с камер летательного аппарата, но и управлять им, просто поворачивая голову и направляя взгляд.

Вызов осознанных сновидений

С 4 по 6 ноября в Москве пройдет бесплатное тестирование гаджета LucidCatcher, предназначенного для вызова осознанных сновидений. По словам создателей спецповязки, она срабатывает в 90 % случаев. Для погружения пользователей в особое состояние сознания используется электростимуляция.

Платный «Медиатор»

Корпорация Mail.Ru Group представила платную версию сервиса «Медиатор», предназначенного для редакций онлайн-СМИ. В нем появились три новых инструмента, позволяющих оценить эффективность отдельных материалов, сотрудников и каналов привлечения трафика.

Хакатоны «СберТеха»

С 18 по 20 ноября компания «Сбербанк-Технологии» проведет в «Иннополисе» серию из четырех хакатонов. Команды смогут побороться за призовые места с вознаграждением в 200, 100 и 50 тысяч рублей. Также лучшим предложат работу в «дочке» Сбербанка. Заявки на участие в онлайн-отборе на соревнования принимаются до 9 ноября.

Сотрудничество Mail.Ru Group и МЧС

МЧС будет оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях поблизости через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ведомство уже договорилось с Mail.Ru Group о возможности рассылать им оповещения на основе данных о геолокации.