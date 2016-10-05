Министерство финансов поддержало идею введения налога на добавленную стоимость для всех иностранных интернет-магазинов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

Из проекта «Основных направлений налоговой политики» следует, что с 2018–2019 годов с товаров, которые иностранные онлайн-ретейлеры поставляют гражданам России, планируется взимать НДС. Для этого Минфин предлагает внести соответствующие изменения в законодательство.

Аналогичная мера с 1 января 2017 года начнет применяться по отношению к иностранным компаниям, реализующим на территории России электронный контент. В первую очередь это отразится на работе Google Play и App Store.

Летом 2016 года вопрос уплаты НДС иностранными компаниями, продающими россиянам товары через интернет, уже обсуждался на уровне Федеральной налоговой службы. Также с инициативой распространить «налог на Google» на зарубежные интернет-магазины, продающие не цифровые, а реальные товары, выступала Ассоциация компаний интернет-торговли. По мнению ее представителей, это позволит создать одинаковые условия для иностранных и российских продавцов, которые уже платят НДС.