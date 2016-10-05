В ходе предстоящей приватизации «Роснефть» может сама выкупить у управляющего госактивами «Роснефтегаза» 19,5 % собственных акций. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Источник издания признает, что схема с «автоприватизацией» выглядит странно, однако, по его словам, на практике от нее выигрывают все стороны: бюджет получит от нефтяной компании сразу все 700 миллиардов рублей, которые ему необходимы, а «Роснефть» впоследствии сможет распродать этот пакет по более высокой цене.

Других претендентов на покупку акций «Роснефти» у государства пока не наблюдается. «Китайцы осторожничают, оглядываются на США. Индусы только что купили большие нефтяные активы, их надо переваривать. А европейские инвесторы не купят», — поясняет источник. При этом самой «Роснефти» должно хватить денег на покупку собственных акций, даже после приобретения 50,08 % «Башнефти». Приватизация этой компании также должна завершиться до 2017 года.

Одновременно с этим эксперты предупреждают, что сделка по покупке «Роснефтью» собственных акций может привести к нехватке валюты на межбанковском рынке. При определенных условиях она также может спровоцировать слишком резкое и при этом краткосрочное укрепление рубля, чего не позволят ни министерство финансов, ни Центробанк.

В «Роснефти» возможность проведения самовыкупа акций пока не прокомментировали.