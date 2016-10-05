Холдинг Mail.Ru Group запустит офлайн-кинотеатр с поддержкой виртуальной реальности. Об этом заместитель PR-директора компании Мадина Таюпова рассказала The Village.

VR-кинотеатр расположится в московской штаб-квартире Mail.Ru Group по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 79. Он будет работать в пилотном режиме с 14 по 16 октября. Поучаствовать в коротких развлекательных сессиях с использованием новых технологий смогут не только сотрудники холдинга, но и все желающие. Для этого потребуется записаться на сеанс через форму, которая появится на сайте в ближайшее время.

Тестирование VR-кинотеатра приурочено к празднованию 18-летия Mail.Ru Group. Пока этот проект рассматривается как некоммерческий.