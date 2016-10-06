Российские власти собираются отказаться от регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты отечественных компаний. Об этом сообщает агентство «РБК».

В письме вице-премьера Аркадия Дворковича президенту России Владимиру Путину говорится о проекте постановления правительства, которое позволит фармацевтическим компаниям не согласовывать с Минздравом и ФАС цену недорогих лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП. Речь идет о препаратах стоимостью до 50 рублей — например, об аспирине, аскорбиновой кислоте, глицине, панкреатине и ибупрофене. Кроме того, производителей этих лекарств планируется поддержать субсидиями.

Предполагается, что новый порядок ценообразования вступит в силу с 1 января 2017 года.

Весной 2016 года министерство промышленности и торговли уже указывало правительству на то, что из-за низкой рентабельности большинства препаратов из списка ЖНВЛП многие компании начали в принципе отказываться от их производства. Чтобы исправить ситуацию, ведомство предложило отказаться от сдерживания цен. В ФАС же в феврале 2016 года считали достаточным просто поднять цены в этом сегменте на пять рублей, то есть как минимум на 10 %.