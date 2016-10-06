В России впервые с 2013 года выросли реальные сентябрьские расходы населения. Это следует из последнего исследования холдинга «Ромир».

Эксперты оценивают траты россиян в городах с населением от 100 тысяч человек и сопоставляют их с показателями января 2012 года. В 2014 и 2015 году рост реальных расходов населения после летнего периода замедлялся. В 2016 же году затраты граждан в сентябре, наоборот, увеличились на 3 % по отношению к базе против снижения на 2 % в августе.

Осеннее оживление покупательской активности привело к росту среднего чека россиян на 4,8 % при инфляции в 0,2 %. По сравнению с сентябрем 2015 года он увеличился на 6,3 % при росте цен на 6,4 %.

Эксперты отмечают, что в сентябре рост реальных расходов населения носил глобальный характер — его зафиксировали во всех регионах, во всех типах городов и среди всех доходных групп. Так, москвичи стали тратить на 13 % больше, чем в августе, а жители Санкт-Петербурга — на 0,8 %. Наибольший рост расточительности продемонстрировали россияне со средними доходами. За месяц их затраты увеличились на 7,3 %.