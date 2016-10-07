Авиакомпания «Победа» продолжит брать плату за перевоз в ручной клади рюкзаков, несмотря на то, что суд в двух инстанциях признал это незаконным. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу лоукостера.

По словам представителей компании, если в список бесплатных вещей войдут рюкзаки, «Победе» придется удвоить минимальный тариф, который сейчас составляет 999 рублей с учетом всех сборов. Также придется как минимум на тысячу рублей увеличить остальные тарифы. В «Победе» говорят, что лоукостер не может брать на себя таких нагрузок, одновременно обеспечивая низкие цены.

В июле 2016 года стало известно, что Ространснадзор обязал «Победу» бесплатно перевозить женские рюкзаки, после чего компания заявила о необходимости резко повысить все остальные тарифы, чтобы выполнить это требование. Накануне законность предписания Ространснадзора подтвердил Арбитражный апелляционный суд.