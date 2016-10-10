Счетная палата выявила от 400 до 600 миллиардов рублей авансовых платежей из бюджета, работа по которым так и не была выполнена в срок. Об этом сообщает агентство RNS.

В своем интервью телеканалу НТВ глава ведомства Татьяна Голикова уточнила, что в целом по состоянию на 1 июля 2016 года правительство предварительно оплатило работы по госконтрактам на 3,8 триллиона рублей. Учитывая, что общие расходы бюджета составляют около 16 триллионов рублей, на авансовые платежи приходится каждый четвертый рубль в казне. При этом от 11 до 16 % этих средств расходуются неэффективно.

Бывает, что вообще никакая работа не предъявлена. К сожалению, и такое есть. Самый яркий пример — это космодром Восточный. Здесь не надо повторяться Татьяна Голикова, глава Счетной палаты

По словам Голиковой, Счетная палата активно следит за просроченными госконтрактами и оперативно направляет информацию о таких случаях правоохранительным органам. Также отчасти решить эту проблему помогает казначейское сопровождение.