Компанию TNS Russia, занимающуюся исследованием телеаудитории, переименуют в Mediascope. Об этом сообщает онлайн-издание AdIndex.

Источники в компаниях-партнерах измерителя поясняют, что смена названия связана с переходом TNS Russia в собственность «дочки» Всероссийского центра изучения общественного мнения — «ВЦИОМ-Медиа».

В ближайшее время у Mediascope появится собственный логотип, сувенирная продукция и брендбук. Судя по сайту госзакупок, ВЦИОМ заплатит за ребрендинг до 940 тысяч рублей.

Британский холдинг WPP решил продать компанию TNS Russia из-за изменений в российском законодательстве. С 1 сентября 2017 года в стране вступает в силу закон, ограничивающий работу зарубежных телеизмерителей. В соответствии с ним максимальная доля иностранного капитала в агентствах, занимающихся изучением телеаудитории в России, устанавливается на уровне 20 %. Кроме того, документ запрещает иностранцам и россиянам с двойным гражданством контролировать деятельность таких компаний.