В социальной сети «Одноклассники» запустился сервис «ДружОК», позволяющий создавать личные страницы для своих питомцев. Об этом сообщает онлайн-издание vc.ru.

Чтобы создать анкету, пользователю «Одноклассников» необходимо заполнить специальную форму, указав в ней как данные о самом животном, так и информацию о себе. В дальнейшем хозяева смогут общаться с другими питомцами и их владельцами и добавлять их в друзья в созданном профиле. Также им предлагается публиковать свои и комментировать чужие снимки.

Хотя «ДружОК» работает на платформе «Одноклассников», оформление сервиса отличается от дизайна соцсети и, скорее, напоминает Facebook. В компании пояснили, что это спецпроект рекламной сети myTarget и производителя кормов Nestle.