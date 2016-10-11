Во второй половине 2016 года в России резко выросло число трудовых конфликтов. Это следует из доклада Центра экономических и политических реформ.

За третий квартал 2016 года эксперты зафиксировали 544 конфликтных ситуации в 78 регионах страны. Это вдвое больше, чем во втором квартале, когда в ЦЭПР выявили всего 263 случая проявления напряженности между работниками и работодателями. В первом квартале в России зарегистрировали 229 трудовых конфликтов. Таким образом, темпы роста показателя увеличились в семь раз — с 15 до 107 % за квартал.

411 конфликтных ситуаций пришлись на задержку зарплат. Еще 42 случая составили увольнения. 16 конфликтов свелись к сокращению рабочих часов, а еще шесть — к уменьшению зарплаты. Также в третьем квартале в России зафиксировали 69 трудовых протестов. Для сравнения: во втором квартале этот показатель составлял 56 случаев, а в первом — 44.

По оценкам экспертов, наиболее напряженная социально-экономическая ситуация сложилась в Приморье, Бурятии и Крыму. Также в десятку самых проблемных регионов попали Забайкальский край, Амурская область, Хабаровский край, Северная Осетия, Удмуртия, Свердловская и Нижегородская области. Наиболее же благоприятная трудовая обстановка сложилась в Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.